Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 31 Temmuz 2023

Dolar, 31 Temmuz 2023 Pazartesi günü 26.96 TL'den işlem görüyor. Dolar/TL’de geçtiğimiz hafta işlemler 26,8468-27,0418 bant aralığında gerçekleşti. Kurda haftalık bazda düşüş %0,25 oldu.

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Önceki işlem gününde 26.9480 seviyesinden kapanan Dolar/TL'nin negatif ayrıştığı gözlemlenirken, günlük kazanç %0.17 olarak gerçekleşti. 20 günlük hareketli ortalamasının üzerinde olan kur için RSI göstergesi 81.41 seviyesinde iken momentumu 103.49 seviyesinde.

DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 26.96 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 2.696 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 31 TEMMUZ 2023

Ekonomi uzmanlarının 31 Temmuz 2023 Dolar yorumları: USDTRY paritesi ana resimde yükselen hareketini sürdürüyor. Geniş bant aralığı olarak izlediğimiz bant aralığının üstünde pozitif hareketini sürdürmektedir. Genel hareket eğiliminin pozitif yönde olduğunu izliyoruz. Teknik seviye olarak 26.50 seviyesini takip ediyoruz. Bu seviye üzerinde 27,00 seviyesi takip edilebilir. Aşağı yönlü harekette ise 26,00 seviyesi destek olarak izlenebilir.