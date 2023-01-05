Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 5 Ocak 2023

Dolar 5 Ocak Perşembe günü 18.80 TL'den işlem görüyor. Dolar kuru dünkü işlemleri yüzde 0,11 oranında yükseliş ile 18,74 seviyesinden tamamladı. Gün içi işlem aralığı 18,71-18,77 oldu.

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Dolar/TL güne pozitif yönde başladı. Kurun gün içi hareket bandı 18,71 – 18,77 olarak gerçekleşti. ABD'de FOMC tutanaklarının takip edildiği gün içerisinde dolar endeksi (DXY) 103,83 – 104,60 aralığında dalgalı seyir izledi. Yurt içerisinde kurda son bir haftalık işlemlerde 18,80'e doğru ataklar görülmesine karşın, 18,75 üzerinde kalıcılık sağlanamadı. FOMC tutanaklarında üyeler “gereksiz” gevşemenin fiyat istikrarına zarar verebileceğini ve federal fon oranında 2023 yılında indirim beklemediklerini dile getirdi.

DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 18.80 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 1.880 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 5 OCAK

Ekonomi uzmanlarının 5 Ocak 2023 dolar yorumları: USDTRY paritesi ana resimde yükselen kanal içerisinde hareketini sürdürüyor. Geniş bant aralığı olarak ekim ayından itibaren izlediğimiz 18,74 ve 18,40 bant aralığının üstünde ılımlı pozitif hareketini sürdürmektedir. Teknik olarak yatay direnç seviyesi 18.66 üzerinde yakın direnç olarak 19.00 seviyesini takip ediyoruz. Aşağı yönlü harekette 18.40 seviyesinin aşağısında 18.22 seviyesi destek olarak izlenebilir.