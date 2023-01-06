Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 6 Ocak 2023

Dolar 6 Ocak Cuma günü 18.78 TL'den işlem görüyor. Dolar kuru dünkü işlemleri yüzde 0,13 oranında yükseliş ile 18,76 seviyesinden tamamladı. Gün içi işlem aralığı 18,73-18,80 oldu. Teknik olarak 18,70 üzerinde kalmaya devam eden kurda yukarı yönlü hareket sınırlı da olsa devam etti.

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USDTRY dün en yüksek 18,80 en düşük 18,73 seviyelerini görerek kapanışı 18,76'dan gerçekleştirdi. Parite bu sabah erken kotasyonlarda 18,76 seviyesinden işlem görüyor. 105,04'ten kapanış yapan dolar endeksi bu sabah 105,23 seviyesinde ve ABD 10 yıllıkları %3,71 seviyesinde bulunuyor. Faiz beklentilerinin yönlendirdiği ABD dolarının küresel para birimleri karşısında değer kazanamaya devam etmesi ile kanalın içerisine dönme ihtimali devam ediyor.

DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 18.78 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 1.878 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 6 OCAK 2023

Ekonomi uzmanlarının 6 Ocak 2023 Dolar yorumları: Kurda son 3 aydır gördüğümüz yatay fiyat hareketi sonrasında bu yatay bandın 18,75TL yukarı yönlü geçildikten sonra kırıldığını söyleyebiliriz. Bugün yurt içinde hazine nakit dengesi açıklanacak. ABD'de ise dün beklentilerin üzerinde açıklanan özel sektör istihdam verisi sonrasında bugün TDI veri seti, fabrika siparişleri ve ISM hizmet PMI verileri takip edilecek.

Özellikle 18,75TL üzerinde kalıcılık devam etmesi durumunda kurda yükselişin devam edeceğini düşünüyoruz. 18,70TL ilk destek aşağı yönlü kırılması durumunda 18,65TL ve daha aşağıda 18,55TL destek bölgeleri takip edilebilir, yükselişlerde ilk direnç 18,80TL ve olası yükseliş devamında ise 18,85TL ve 18,90TL diğer direnç bölgeleri.