Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 7 Ağustos 2023

Dolar, 7 Ağustos 2023 Pazartesi günü 27.00 TL'den işlem görüyor. Geçtiğimiz hafta 26,76TL seviyesinde kapanış gördüğümüz kur yeni haftaya 26,95TL seviyesinde başladı.

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Dolar/TL kuru geçtiğimiz haftayı 0,24% yükseliş ile 26,96 seviyesinden tamamladı. Hafta içinde 26,v88-27,49 arasında hareket etti. Kurda hafta boyunca yukarı yönlü görülen gün içi ataklarda kalıcılık sağlanamadı. Son iki haftalık işlemlerde 27,00 seviyesinin hemen altındaki yatay görünüm devam etti.

DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 27.00 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 2.700 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 7 AĞUSTOS 2023

Ekonomi uzmanlarının 7 Ağustos 2023 Dolar yorumları: USDTRY paritesi ana resimde yükselen hareketini sürdürüyor. Geniş bant aralığı olarak izlediğimiz bant aralığının üstünde pozitif hareketini sürdürmektedir. Genel hareket eğiliminin pozitif yönde olduğunu izliyoruz. Teknik seviye olarak 26.50 seviyesini takip ediyoruz. Bu seviye üzerinde 27,00 seviyesi takip edilebilir. Aşağı yönlü harekette ise 26,00 seviyesi destek olarak izlenebilir.