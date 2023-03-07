Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 7 Mart 2023

Dolar, 7 Mart 2023 Salı günü 18.91 TL'den işlem görüyor. Dün 18,93TL seviyesini test eden kurda geri çekilme gözlense de haftaya yukarı yönlü başladı ve 18,90TL seviyelerinde fiyatlama gösterdi.

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DolarTL yeni haftaya yaklaşık %0,2 değer kazancı ile başladı. ABD'de fabrika siparişleri %-1.6 olarak açıklandı. Bugün ise ABD tarafında aylık toptan stoklar verisi takip edilirken, yurt içinde de hazine nakit dengesi takip edilecek.

DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 18.91 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 1.891 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 7 MART 2023

Ekonomi uzmanlarının 7 Mart 2023 Dolar yorumları: USDTRY paritesi ana resimde yükselen kanal içerisinde hareketini sürdürüyor. Geniş bant aralığı olarak ekim ayından itibaren izlediğimiz bant aralığının üstünde ılımlı pozitif hareketini sürdürmektedir. Teknik olarak yatay direnç seviyesi 18.66 üzerinde yakın direnç olarak 19.00 seviyesini takip ediyoruz. Aşağı yönlü harekette 18.40 seviyesinin aşağısında 18.22 seviyesi destek olarak izlenebilir.