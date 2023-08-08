Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 8 Ağustos 2023

Dolar, 8 Ağustos 2023 Salı günü 27.02 TL'den işlem görüyor. Haftanın ilk gününde alıcılı seyreden dolar karşısında kur dün sabah saatlerinde 27 TL’nin üzerine çıktı. Gün içerisinde 26,96TL ile 27,02 TL arasında fiyatlanan dolar TL gün sonunda 26,95TL seviyesinde kapanış gerçekleştirdi.

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Dolar/TL kuru dünkü işlemleri 0,11% yükseliş ile 26,9973 seviyesinden tamamladı. Gün içinde 26,96-27,02 arasında hareket etti. Kurda gün boyunca 600 pipslik bant aralığında işlem gerçekleşti. Son iki haftalık işlemlerde izlediğimiz 27,00 seviyesinin hemen altındaki yatay görünüm devam etti.

DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 27.02 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 2.702 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 8 AĞUSTOS 2023

Ekonomi uzmanlarının 8 Ağustos 2023 Dolar yorumları: USDTRY paritesi ana resimde yükselen hareketini sürdürüyor. Geniş bant aralığı olarak izlediğimiz bant aralığının üstünde pozitif hareketini sürdürmektedir. Genel hareket eğiliminin pozitif yönde olduğunu izliyoruz. Teknik seviye olarak 26.50 seviyesini takip ediyoruz. Bu seviye üzerinde 27,00 seviyesi takip edilebilir. Aşağı yönlü harekette ise 26,00 seviyesi destek olarak izlenebilir.