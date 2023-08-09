Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 9 Ağustos 2023

Dolar 9 Ağustos 2023 Çarşamba günü 27.03 TL'den işlem görüyor. Yaklaşık bir aydır 27 seviyesinin altında dar bir bantta hareket eden dolar/TL, dün bu seviyeyi yukarı yönlü geçmiş oldu.

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Önceki işlem gününde 27.1335 seviyesinden kapanan Dolar/TL'nin negatif ayrıştığı gözlemlenirken, günlük kazanç %0.57 olarak gerçekleşti. 20 günlük hareketli ortalamasının üzerinde olan kur için RSI göstergesi 82.94 seviyesinde iken momentumu 100.67 seviyesinde.

DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 27.03 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 2.703 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR 9 AĞUSTOS 2023

Ekonomi uzmanlarının 9 Ağustos 2023 dolar yorumları: USDTRY paritesi ana resimde yükselen hareketini sürdürüyor. Geniş bant aralığı olarak izlediğimiz bant aralığının üstünde pozitif hareketini sürdürmektedir. Genel hareket eğiliminin pozitif yönde olduğunu izliyoruz. Teknik seviye olarak 26.50 seviyesini takip ediyoruz. Bu seviye üzerinde 27,00 seviyesi takip edilebilir. Aşağı yönlü harekette ise 26,00 seviyesi destek olarak izlenebilir.