Dolar/ruble kritik seviyeyi geçti: 16 ay sonra ilk

Rusya'nın para birimi savaşın başlangıç döneminde gördüğü kritik seviyelere geri döndü. Dolar/ruble paritesi 23 Mart 2022’den bu yana ilk defa 100 seviyesini aştı.

Sozcu.com.tr

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Rusya’nın askeri harcamalarındaki artış ve ihracat gelirlerindeki düşüş, batı yaptırımlarının yarattığı problemlerle boğuşan Rus para birimine baskı yaparken sermaye çıkışlarının artmasıyla ruble dolar karşısında 16 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Ruble bu yıl yaklaşık yüzde 25 değer kaybetti. Dolar/ruble kuru bugün erken saatlerde 23 Mart 2022'den bu yana ilk defa 100 seviyesini aştı. Rubledeki düşüş, geçen yıl petrol ve gaz fiyatlarındaki keskin artışın ardından yaşanan yükselişin etkilerini sildi.

Batı yaptırımlarının sermaye girişlerini sınırlandırması ve Avrupa ülkelerine satılan Rus petrolünün satışlarından elde edilen gelirin azalması da Moskova üzerindeki ekonomik baskıyı artırdı.

HÜKÜMET HARCAMALARI VE İTHALAT ARTTI

Ülkenin maliyesine savaşla birlikte Ukrayna’da savaş alanında ölen askerlerin ailelerinin aldığı ödemeler gibi pek çok harcama kalemi eklendi. Savaş, savunma harcamalarını ve sosyal harcamaları artırırken bu durum bütçe açığını da yükselterek para birimini aşağı itti.

BCS Global Markets kıdemli ekonomisti Natalia Lavrova, “Hükümet harcamaları ve ithalat artışı doğrudan bir etki sağlıyor. Gevşek bir para politikası da daha uzun bir gecikme ile aynı şeyi yapar” dedi.

Harcamalardaki artış, bu yılın ilk yarısında yıllık ithalatta yüzde 20’lik bir artışa neden oldu. Geçen hafta yayınlanan resmi rakamlara göre, Rusya’nın cari fazlası bu yılın ilk 7 ayında 2022’nin aynı dönemine göre yüzde 85 azaldı. Cari dengedeki bozulma ise Ruble ve enflasyon üzerindeki baskıyı artırdı.

DÖVİZ ALIMI KISITLANDI

Uzmanlar, ithalattaki artışın yanı sıra yaz sezonu dolayısıyla Rus vatandaşlarının tatil için döviz talebindeki yükselişin rublenin değer kaybında etkili olduğuna işaret ediyor.

Rusya Merkez Bankası, 9 Ağustos'ta “mali piyasalardaki dalgalanmaları azaltmak için” yıl sonuna kadar iç piyasada döviz alımını durdurma kararı almıştı.

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