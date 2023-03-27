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Dolar/TL, haftaya 19,09 seviyesinde başladı

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 19,0920 seviyelerinden işlem gördü.

Yayınlanma: 12:11 - 27 Mart 2023 Güncellenme:
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Dolar/TL, haftaya 19,09 seviyesinde başladı

Dolar/TL, yeni haftaya da artışla başlamasının ardından saat 12.00 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 19,0937’den işlem gördü. Aynı dakikalarda Euro/TL yüzde 0,1 artışla 20,55’den, sterlin/TL ise yüzde 0,3 yükselişle 23,40’tan satıldı.

Cuma günü, yükseliş eğiliminde seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 19,0701’den tamamlamıştı.

DOLAR ENDEKSİ YATAY SEYİRDE

Dolar endeksi, şu sıralarda yatay seyirle 103,1’de dengelenirken, Euro/dolar paritesi de yüzde 0,1 azalışla 1,0750 seviyelerinden alıcı buluyor.

Analistler, bankacılık sistemine ilişkin devam eden endişeler ve yeniden gündeme gelen resesyon korkusunun varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü söyledi.

Bugün ABD’de Dallas Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 102,7’nin destek, 103,5 seviyesinin direnç konumunda olduğunu bildirdi. (AA)

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