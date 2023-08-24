Dolar/TL faiz kararı sonrası çakıldı

Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrasında dolar/TL'deki günlük düşüş yüzde 7'yi geçti. Uzmanlar, kurdaki düşüşün kalıcı olup olamayacağı konusundaki yorumlarını paylaştı.

Sozcu.com.tr

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Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), faiz kararını açıkladı. Banka faizi piyasa beklentilerinin çok üzerinde artışla yüzde 25’e yükseltti.

Karar öncesinde 27,23 olan dolar/TL, rekor faiz artışı kararı sonrası yüzde 7’nin üzerinde sert düşüş kaydederek 25,2784 seviyesini test etti. Böylece paritede 26 Haziran’dan bu yana en düşük seviye görülmüş oldu. Şu sıralarda ise dolar/TL, önceki kapanışının yüzde 5,4 altında 25,7180 seviyesinden işlem görüyor.

Euro/TL de yüzde 7’yi aşan azalışla 27,3705 seviyesine inerek 3 Temmuz’dan bu yana en düşük seviyesini test etti. Şu dakikalarda parite, önceki kapanışına göre yüzde 5,5 değer kaybıyla 27,8910’dan işlem görüyor.

KURDA DÜŞÜŞ KALICI OLUR MU?

Sardis Research Danışmanlık kurucusu ve stratejist Evren Kırıkoğlu, dolar/TL’deki düşüşü sozcu.com.tr’ye değerlendirdi.

“TCMB kararı sonrası döviz kurlarındaki düşüş hareketinin çok fazla kalıcı olacağını düşünmüyorum” diyen Kırıkoğlu, “Yalnızca geçmiş yıllarin maliyet artışlarını bertaraf eden son kur yükselişlerinin (18'den 27'ye) ardından şimdi tabloya yeni eklenen vergi, işçilik ve ikinci tur kur etkiler sebebiyle ihracatçıların rekabetçiliği (eskisi kadar kotu olmasa da) sanıldığı kadar toparlanamamış durumda” değerlendirmesinde bulundu.

“Döviz bakiyesi olana TL kredi kısıtları yüzünden üretici kesimin ham madde stoklarının çok yükseldiğini ve bu sebeple kur hareketlerine eskisi kadar duyarlı ve talepkar olmadıklarını biliyoruz, ancak yine de bu faktör de kurların kalıcı olarak düşebilmesi için yeterli sebep sunamaz kanaatindeyim” diyen Kırıkoğlu, şöyle devam etti:

“Kaldı ki hem yabanci yatirimcilarin TL'ye giriş yapmak için uygun seviye beklemesi, hem de TCMB'nin rezerve döviz alma ihtiyaci sebebiyle zaten aşaği yönü çok sınırlı görüyorum”.

‘DOLARDA 25’İN ALTINI BEKLEMİYORUM’

Virtus Global Yönetici Ortağı İnanç Sözer, TCMB’nin bugünkü kararla enflasyonla mücadele kararlı olduğunu gösterdiğini, uç risklerin bertaraf edildiğini, bunun yansımasının da kurlarda görüldüğünü söyledi.

TL’de bir miktar iyimserlik sürebilir diyen Sözer, “Dolar/TL’nin 25’in altına düşmesini de hızlı yükselişler olmasını da beklemiyorum” dedi.

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