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Dolar/TL güne rekorla başladı

Suriye'de ABD ile Türkiye arasında gerilim yükselirken dolar/TL güne 27,76'lık yeni tarihi zirve ile başladı.

Sozcu.com.tr
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Dolar/TL güne rekorla başladı

Dolar/TL kuru yeni güne rekor seviyeden başladı.

Türkiye’nin Suriye’de YPG/PKK hedeflerini vurmasının ve ABD’nin bir Türk insansız hava aracını (İHA) düşürmesinin ardından bölgede jeopolitik gerilim artarken döviz kurları da hareketlendi.

Bu sabah dolar/TL’de 27,76, Euro/TL’de 29,29 seviyeleri görüldü.

Son bir ayda dolar/TL kurunda yüzde 3’ü aşan yükseliş kaydedildi.

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