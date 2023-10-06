Dolar/TL güne rekorla başladı
Suriye'de ABD ile Türkiye arasında gerilim yükselirken dolar/TL güne 27,76'lık yeni tarihi zirve ile başladı.
Dolar/TL kuru yeni güne rekor seviyeden başladı.
Türkiye’nin Suriye’de YPG/PKK hedeflerini vurmasının ve ABD’nin bir Türk insansız hava aracını (İHA) düşürmesinin ardından bölgede jeopolitik gerilim artarken döviz kurları da hareketlendi.
Bu sabah dolar/TL’de 27,76, Euro/TL’de 29,29 seviyeleri görüldü.
Son bir ayda dolar/TL kurunda yüzde 3’ü aşan yükseliş kaydedildi.