Dolar/TL tarihi zirvede

Faiz kararı öncesinde daha yüksek faiz artışlarının gelebileceği fiyatlamasıyla 27 seviyesinin altına inen Dolar/TL PPK sonrası tekrar yükselişe geçti. Kur bu sabah da eski rekor olan 27,23 seviyesinde işlem gördü.

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Dolar/TL sınırlı yükselişini sürdürerek bugün 27,2350’deki tarihi zirvesinde işlem görürken bankacılar Merkez Bankası (TCMB) net rezervlerinde geçen hafta 6 milyar doların üzerinde artış yaşandığını hesaplıyor.

Bankacıların TCMB öncü verilerinden yaptıkları hesaplamalara göre geçen hafta net rezervler 6 milyar doların üzerinde artarken toplam rezervler 4 milyar dolar civarında artış gösterdi. Böylece net uluslararası rezervler geçen hafta 24 milyar dolara, brüt rezervler 125,5 milyar dolar civarına yükseldi.

Borsa İstanbul, Ağustos ayında işlenmemiş altın ithalatına getirilen kota uygulamasının kapsamının bazı işlenmemiş altın ürünlerini kapsayacak şekilde genişletildiğini açıkladı.

TL’NİN KAYBI YÜZDE 31,3

TCMB geçen hafta politika faizini yüzde 30’a çıkarırken, seçimler sonrası başlayan cumhurbaşkanın da desteğini açıkladığı sıkılaştırmanın devam edeceği ve dezenflasyonda kararlı olduğu mesajını verdi. TCMB dört toplantıda toplam 2 bin 150 baz puan faiz artırmış oldu.

Dolar/TL PPK öncesi daha yüksek faiz artışlarının gelebileceği fiyatlamasıyla 27 seviyesinin altına inmişti. Ancak bu geçici oldu ve kur PPK sonrası yükselişe geçti. Kur bu sabah da eski rekor olan 27.2350 seviyesinde işlem gördü.

TL, bu verilere göre dolar karşısında yılbaşından beri yüzde 31,3 değer kaybetti. Kur üzerinde kontrolün gevşediği haziran ayından bu yana TL’nin kaydettiği değer kaybı yüzde 23,9 seviyesinde.

TÜRKİYE’NİN KREDİ NOTU GÜNDEMDE

Kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global Ratings’in Cuma günü yayımlaması beklenen Türkiye not güncellemesi piyasada bu hafta öne çıkacak gündem maddeleri arasında. S&P’nin Türkiye için kredi notu “B” seviyesinde, görünüm ise depremin ardından “negatif” seviyesine indirlmişti.

Erdoğan’ın iktidarını koruduğu seçim sonrası kurulan yeni ekonomi yönetimi ile geçmiş politikalar yavaş yavaş terkedilirken, uluslararası yatırımcılar tarafından da kabul görmesi beklenen bir strateji uygulanmaya başlandı.

Şimşek geçen hafta New York’ta düzenlenen yatırımcı toplantılarında ekonomi programının hedeflerini ve izleyecekleri yol haritasını anlattı. Şimşek görüşmelerinin Türkiye’ye fon akışında katkısının olacağına inandığını söyledi.

Faiz artırımına siyasi desteğe rağmen hâlâ piyasalarda yüksek seyreden enflasyon karşısında Erdoğan’ın ne kadar sabırlı olacağı izlenecek konulardan biri olmayı sürdürüyor.

TCMB’nin geçen ay KKM büyüklüğünün azaltılması için bankalara hedef belirlemesinin ardından PPK öncesinde standart TL mevduatın toplamdaki payına yönelik aylık artış hedefini de yüzde 2,5’e yükseltti.

Süreç faiz artışlarıyla birlikte mevduat için verilen azami faiz 10 puandan fazla artış getirdi. Piyasalarda TL mevduata yönlendiren yeni adımların ve faiz artışlarının mevduat faizine yükseltici etkilerinin devam edip etmeyeceği takip ediliyor.

Sektörde yaygın olan üç aya kadar vadeli mevduatta ortalama faiz geçen hafta da bir puan yükselerek yüzde 41,87 seviyesine geldi.

KÜRESEL PİYASALAR

ABD Hazine tahvillerinin getirisi faizlerin bir süre daha yüksek kalacağı yönünde Fed ve diğer merkez bankalarından gelen açıklamaların ardından 16 yılın yeni zirvesine yükseldi. Faizlerdeki yükseliş 10 ayın zirvesine yakın seyreden dolara destek verdi.

İşlemciler, Fed’in bir kez 25 baz puan büyüklüğünde faiz artırımına gitmesi olasılığını yarı yarıya fiyatlıyor ve faiz indirimlerinin muhtemel başlangıç tarihini yaz mevsimine kadar ertelediler. (REUTERS)

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