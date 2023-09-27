Dolar/TL tarihi zirvede sınırlı yükselişini sürdürüyor

Faiz kararı öncesinde yüksek faiz artışı beklentisiyle 27'nin altına düşen dolar/TL kuru tarihi zirvede sınırlı yükselişini sürdürüyor.

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Dolar/TL tarihi zirvesinde sınırlı yükselişini sürdürürken piyasalarda seçim sonrası ekonomide başlayan değişim süreci takip edilmeye devam ediliyor.

Bugün piyasada izlenecek veri gündemi bulunmuyor. Gündemde ticaret ve sanayi bakanlarının konuşmaları yer alıyor.

TCMB geçen hafta politika faizini yüzde 30’a çıkarırken, seçimler sonrası başlayan cumhurbaşkanın da desteğini açıkladığı sıkılaştırmanın devam edeceği ve dezenflasyonda kararlı olduğu mesajını verdi. TCMB dört toplantıda toplam 2 bin 150 baz puan faiz artırmış oldu.

Dolar/TL PPK öncesi daha yüksek faiz artışlarının gelebileceği fiyatlamasıyla 27 seviyesinin altına inmişti. Ancak bu geçici oldu ve kur PPK sonrası yükselişe geçti. Kur dün gece piyasanın likit olmadığı saatlerde 28 seviyesini gördü. Ancak sabah güne dün akşam kapanışa yakın seviyeler olan 27,30’dan başladı.

TL, dolar karşısında yılbaşından beri yüzde 31,4 değer kaybetti. Kur üzerinde kontrolün gevşediği Haziran ayından bu yana TL’nin kaydettiği değer kaybı yüzde 24,1 seviyesinde.

TCMB rezerv verilerini yarın açıklayacak ancak öncü verilerden bankacıların hesaplamalarına göre net rezerv geçen hafta 6 milyar doların üzerinde arttı. Bankacıların hesaplamalarına göre toplam rezervler ise geçen hafta 4 milyar dolar civarında artış gösterdi.

Böylece net uluslararası rezervler geçen hafta 24 milyar dolara, brüt rezervler 125,5 milyar dolar civarına yükselmiş olacak. Veriler, seçim sonrası net rezervlerde yaklaşık 30 milyar dolar artış yaşandığını gösteriyor.

PPK TOPLANTI ÖZETİ TAKİP EDİLECEK

Piyasalar yarın ise TCMB’nin geçen haftaki 500 baz puanlık faiz artışına ilişkin yayımlayacağı özetleri takip edecek. Kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global Ratings’in Cuma günü yayımlaması beklenen Türkiye not güncellemesi de bu hafta öne çıkacak gündem maddeleri arasında. S&P’nin Türkiye için kredi notu “B” seviyesinde, görünüm ise depremin ardından “negatif” seviyesine indirilmişti.

TCMB faiz artışları ve çoğu KKM’ye odaklanan düzenlemelerin etkisiyle mevduat için verilen azami faiz son dönemde 10 puandan fazla arttı. Piyasalarda TL mevduata yönlendiren yeni adımların ve faiz artışlarının mevduat faizine yükseltici etkilerinin devam edip etmeyeceği de takip ediliyor.

Sektörde yaygın olan üç aya kadar vadeli TL mevduatta ortalama faiz geçen hafta da bir puan yükselerek yüzde 41,87 seviyesine geldi.

KÜRESEL PİYASALAR

Yatırımcıların ABD Merkez Bankası’nın (Fed) geçen hafta faizleri daha önce beklenenden daha uzun süre yüksek seviyelerde tutabileceğine işaret etmesini değerlendirmesiyle Wall Street’in başlıca endeksleri, dün Asya ve Avrupa borsalarına paralel geriledi.

ABD’nin 10 yıllık Hazine tahvillerinin getirisi Fed’in sıkılaştırma yanlısı açıklamalarının ardından yükseldiği 16 yılın zirvesinde. (REUTERS)

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