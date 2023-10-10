Dolar/TL’de kademeli artış sürüyor

Dolar/TL'de günlük sınırlı değişimlerle kademeli yükseliş devam etti. Kur bu sabah güne 27,730 seviyesinde başladı.

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Dolar/TL tarihi zirveye yakın seviyelerde sınırlı yükselişini sürdürürken piyasalarda jeopolitik endişeleri artıran İsrail-Filistin gerilimi ve veri gündemi izlenecek.

Bugün yurtiçinde saat 10:00’da ağustos ayı sanayi üretim endeksi ile iş gücü istatistikleri açıklanacak.

Küresel piyasalarda yatırımcılar, Filistinli Hamas militan örgütünün Cumartesi günü yüzlerce kişinin ölümüne yol açan beklenmedik bir saldırıda bulunmasının ardından İsrail ve Hamas arasında devam eden çatışmaları yakından izlemeye devam ediyor.

Dolar/TL’de günlük sınırlı değişimlerle kademeli yükseliş devam etti. Kur bu sabah güne 27.7300 seviyesinde başladı.

TL’DE SENE BAŞINDAN BU YANA YÜZDE 32,5 DEĞER KAYBI

Bu verilere göre TL, dolar karşısında yılbaşından beri yüzde 32,5 değer kaybetti. Kur üzerinde kontrolün gevşediği Haziran ayından bu yana TL’nin değer kaybı yüzde 25,3 seviyesinde.

Perşembe günü açıklanacak Merkez Bankası (TCMB) rezerv verilerine ilişkin bankacıların hesaplamaları geçen hafta net rezervlerin yatay bir seyir izlediği brüt rezervlerin ise 0.5 ila 1 milyar dolar arasında arttığını gösteriyor.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, hükümetin toplam 61 milyar lira harcama yaparak emeklilere tek seferlik 5,000 TL ödeme yapacağını söyledi. İlgili değişiklik için TBMM’de yasal düzenleme yapılması gerekiyor. Erdoğan 12. Kalkınma Planı’nın da birkaç hafta içinde kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi.

ULUSLARARASI GÖRÜŞMELER

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve TCMB Başkanı Gaye Erkan bu hafta Dünya Bankası-IMF yıllık toplantıları için Fas Marakeş’te olacaklar.

Geçen hafta Londra’da temaslarda bulunan Şimşek’in bu haftaki sunumu 13 Ekim’de gerçekleşecek. Erkan’ın Fas programında Blackrock, JPMorgan, Deutsche Bank ve merkez bankası başkanlarını da içeren görüşmeler yer alıyor.

Şimşek 19 Ekim’de ise Paris’te yatırımcı toplantılarına katılacak. Ekonomi yönetimi ay sonunda Körfez Arap ülkeleri ve yıl bitmeden Asya ziyaretlerini gerçekleştirmeyi de planlıyor.

Ekonomi yönetimi bu görüşmelerde ekonomi programlarını anlatarak yıllardır süren yabancı yatırım çıkışını tersine çevirmeyi hedeflerken yabancı yatırımcıların da son dönemde Türkiye piyasalarına ilgisi artıyor.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Türkiye ziyareti ardından yayımladığı raporda ekonomi politikalarında seçimlerin ardından başlayan değişimin riskleri azalttığını, yatırımcı güvenini artırdığını bu değişimin ivme kazanarak devam etmesi gerektiğini belirtti. (REUTERS)