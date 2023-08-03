Dolar/TL’de yatay seyir devam ediyor

Dolar kuru son iki haftadır yatay seyrini sürdürerek 26.96 seviyesinde işlem görürken yurt içi piyasalarda gözler enflasyon verisine çevrildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Dolar/TL iki haftayı aşkın bir süredir yatay seyrini sürdürürken, bugün açıklanacak enflasyon verilerinde sekiz aylık aranın ardından tekrar yükselişin başlaması bekleniyor.

Reuters anketinde, saat 10.00’da açıklanacak temmuz enflasyonunun, seçimlerin ardından TL’de yaşanan değer kaybının birikimli etkisi ve vergi artışlarıyla aylık yüzde 9.1 artması, yıllık bazda ise sekiz aylık düşüşün ardından yeniden yükselerek yüzde 47.3’e çıkması bekleniyor.

MERKEZ ENFLASYON TAHMİNİNİ YÜKSELTMİŞTİ

Erdoğan’ın yükselen enflasyona rağmen düşük faiz çağrılarının ardından TCMB’nin 2021 sonunda indirimlere başlaması kur krizine yol açmış, bunun sonucunda geçen sene ekim ayında yıllık TÜFE 24 yılın zirvesi olan yüzde 85.51’e ulaşmıştı. Sonrasında ise hem baz etkisi hem de yıl ortasına kadar TL’deki değer kaybının sınırlı kalması sebebiyle sekiz aydır düşüş göstermişti.

Geçen hafta açıklanan enflasyon raporunda ise Merkez Bankası (TCMB) enflasyon tahminini yıl sonu için yüzde 22.3’ten yüzde 58’e yükseltti.

YATAY SEYİR SÜRÜYOR

Dolar/TL bu sabah 09.50 itibarıyla, temmuz ortasından bu yana sürdürdüğü yatay seyrini koruyarak 26.9695 seviyesinde işlem görüyor.

Dolar, ABD’nin kredi notunun düşürülmesi kararının yatırımcılar üzerindeki etkisinin azalması ve güçlü gelen özel sektör işe alım verilerinin desteğiyle dört haftanın zirve seviyesine yakın seyrederken, altın fiyatları ise üç haftanın dip seviyesine geriledi.

İç veri gündeminde bugün ayrıca TCMB haftalık verilerinin yanı sıra, temmuz ayı dış ticaret verileri de izlenecek. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise Yüksek Askeri Şura toplantısına başkanlık edecek. (REUTERS)

İlginizi Çekebilir FT: Yüksek enflasyon, Borsa İstanbul'da ralliyi körüklüyor