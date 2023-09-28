Dolar/TL’de yükseliş sürüyor

Dolar/TL kurunda günlük yükseliş yüzde 1'e yaklaştı. TL'de seçim sonrası kayıp yüzde 24'ü aştı. Piyasalar, Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısı sonuçlarını ve Merkez Bankası'nın geçen haftaki faiz artışına ilişkin özetleri izleyecek.

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Dolar/TL tarihi zirvesinde sınırlı yükselişini sürdürken bugün Merkez Bankası’nın (TCMB) geçen haftaki faiz artışına ilişkin özetler, Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısı sonuçları izlenecek. Ayrıca küresel petrol fiyatlarındaki sert artış da piyasanın gündeminde olacak.

TCMB toplantısı öncesi 27 altını test eden, bu hafta sığ işlemlerde en yüksek 28 seviyesini gören dolar/TL’de her iki yönlü dalgalanma da kalıcı olmadı. Kur bu sabah güne 27,42 seviyesinden başladı.

Bu verilere göre TL, dolar karşısında yılbaşından beri yüzde 31,7 değer kaybetti. Kur üzerinde kontrolün gevşediği haziran ayından bu yana TL’nin değer kaybı yüzde 24,3 seviyesinde.

EKK İZLENECEK

Finans temalı gerçekleştirilecek olan EKK toplantısında başta yatırım taahhütlü avans kredileri olmak üzere yatırımların finansmanı, yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması, dijital para çalışmalarında son durum, katılım finans çerçeve kanunu çalışmaları ve Aile ve Gençlik Bankası gibi konular ele alınacak.

TCMB’nin geçen hafta gerçekleştirdiği ve politika faizini 500 baz puan artışla yüzde 30’a çektiği toplantıya ilişkin özetleri de 14.00’te yayımlayacak. TCMB geçen hafta seçimler sonrası başlayan sıkılaştırmanın devam edeceği ve dezenflasyonda kararlı olduğu mesajını vermişti. TCMB dört toplantıda toplam 2 bin 150 baz puan faiz artırdı.

ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs, reel faizlerin yıl sonu itibarıyla pozitif bölgeye geçebileceğini, TL carry trade işlemlerinin de uzun yıllar sonra yeniden mümkün olabileceğini öngördü.

REZERVLER BEKLENİYOR

TCMB bugün rezerv verilerini açıklayacak. Öncü verilerden bankacıların hesaplamalarına göre net rezerv geçen hafta 6 milyar doların üzerinde arttı. Bankacıların hesaplamalarına göre toplam rezervler ise geçen hafta 4 milyar dolar civarında artış gösterdi.

Böylece net uluslararası rezervler geçen hafta 24 milyar dolara, brüt rezervler 125,5 milyar dolar civarına yükselmiş olacak. Veriler, seçim sonrası net rezervlerde yaklaşık 30 milyar dolar artış yaşandığını gösteriyor.

Kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global Ratings’in Cuma günü yayımlaması beklenen Türkiye not güncellemesi de bu hafta öne çıkacak gündem maddeleri arasında. S&P’nin Türkiye için kredi notu “B” seviyesinde, görünüm ise depremin ardından “negatif” seviyesine indirlmişti.

TCMB faiz artışları ve çoğu KKM’ye odaklanan düzenlemelerin etkisiyle mevduat için verilen azami faiz son dönemde 10 puandan fazla arttı. Piyasalarda artışın ne kadar süreci izleniyor.

Sektörde yaygın olan üç aya kadar vadeli TL mevduatta ortalama faiz son güncel veriye göre bir puan yükselerek yüzde 41,87 seviyesine geldi.

KÜRESEL PİYASALAR

Petrol fiyatları bir yılın zirvesine yükselirken, küresel hisse piyasaları yüksek faizlere ilişkin endişelerin kuvvetlenerek yatırımcıları güvenli liman olarak görülen dolara yönlendirmesiyle iki yılın en uzun süreli düşüşünü kaydetmeye hazırlanıyor.

ABD hafif ham petrolü dün yüzde 3,6 yükselmesinin ardından bugün de yüzde 1 artışla Ağustos 2022’den bu yana ilk kez varil başına 95 dolara yükseldi. Brent ham petrolü ise varil başına 97,69 dolar ile bir yılın zirvesine yükseldi. (REUTERS)

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