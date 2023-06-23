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Dolar ve Euro’da yeni rekor

Dünkü faiz kararı sonrasında döviz kurlarında başlayan artış bu sabah da devam ediyor. Dolar 25,50'ye, Euro 28'e dayandı.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 08:35 - 23 Haziran 2023 Güncellenme:
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Dolar ve Euro’da yeni rekor

Merkez Bankası’nın (TCMB) dünkü faiz kararı sonrasında döviz kurlarında başlayan sert artış, bu sabah da devam ediyor.

Dünkü faiz kararı öncesinde 23,49’a kadar gerileyen dolar/TL, bu sabah 25,48’le rekor tazeledi.

Euro/TL de bu sabah 27,96 ile tarihi zirvesini yeniledi.

TCMB, politika faizini dün yüzde 8,5’ten yüzde 15’e çekmişti. 27 aylık aranın ardından gelen yüksek faiz artışı, piyasa beklentilerinin çok altında kalmıştı.

TCMB, artışların kademeli olarak devam edeceği mesajını verse de kararı “hayal kırıklığı” olarak yorumlayanlar da vardı.

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