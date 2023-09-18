Dolar yeniden 27 lirayı aştı

Dolar/TL kuru yaklaşık bir aylık aranın ardından bugün yeniden 27'nin üzerine yükselirken merkez bankalarının faiz kararları hafta boyunca ön planda olacak.

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Dolar/TL sınırlı yükselişine devam ederek 27 seviyesinin üzerine çıkarken piyasada bu hafta Merkez Bankası (TCMB) başta olmak üzere ABD, İngiltere ve Japonya faiz kararları öne çıkacak.

Dolar/TL, TCMB’nin 24 Ağustos’taki 750 baz puanlık faiz artışı sonrasında 27 seviyesinin altına gerilemişti. 25 günlük aranın ardından kurda bugün tekrar 27 seviyesi aşıldı.

Hazine bugün yedi yıl vadeli değişken faizli ve 10 yıl vadeli gösterge tahvilin yeniden ihracını gerçekleştirecek.

Geçen hafta gerçekleştirdiği üç ihale ile yaklaşık 50 milyar TL borçlanma gerçekleştiren Hazine, eylülde 110 milyar TL iç borçlanma programlıyor. Eylül ayı iç borçlanma programı yarın gerçekleşecek iki borçlanma ile tamamlanacak.

Dolar/TL, seçim sonrasında haziran-temmuz aylarındaki sert yükselişlerin ardından hafif yukarı yönlü yatay bir seyir izliyor. Kur üzerinde kontrolün gevşediği haziran ayından bu yana TL’nin kaydettiği değer kaybı yaklaşık yüzde 23 seviyesinde. Kur bu sabah güne 27,0150 civarında başladı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na katılmak üzere ABD’nin New York kentinde bulunuyor. Ekonomi yönetimi ile birlikte uluslararası yatırımcılarla toplantılar da bu hafta yakından takip edilecek.

GÖZLER FAİZ KARARLARINDA

Bu hafta, ABD Merkez Bankası (Fed) de dahil olmak başlıca merkez bankaları ve gelişmekte olan ülkelerden de birçok merkez bankası para politikası toplantısı düzenleyecek.

Fed’in politika faizini sabit tutacağını fiyatlayan piyasalar, ekonomi ve faizlere ilişkin açıklanacak güncel tahminlere ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamalarına odaklanacak.

Erdoğan’ın sıkı para politikasına desteğinin ardından Merkez Bankası’nın (TCMB) kademeli faiz artışlarına, bir haftalık repo faizini 500 puan artışla yüzde 30’a çekerek devam etmesi bekleniyor.

Reuters anketine katılan 16 ekonomistin tamamı yüzde 25 seviyesindeki politika faizinde artış beklerken, tahminler yüzde 27,5 ila yüzde 31 bandında yer alıyor.

Erdoğan’ın iktidarını koruduğu seçim sonrası kurulan yeni ekonomi yönetimi ile geçmiş politikalar yavaş yavaş terkedilirken, uluslararası yatırımcılar tarafından da kabul görmesi beklenen bir strateji uygulanmaya başlandı.

Hafize Gaye Erkan başkanlığındaki yeni TCMB yönetimi politika faizini seçimlerden itibaren 16,5 puan yükseltti. Analistlere göre, Erdoğan’ın faiz artırımına rağmen yüksek seyreden enflasyon karşısında ne kadar sabırlı olacağı izlenecek konulardan biri.

Reuters anketine göre de TCMB’nin önümüzdeki aylarda faiz artışlarına devam etmesi bekleniyor. Ankette 2023 sonu faiz tahminlerinin medyanı yüzde 35 seviyesinde bulunuyor. Tahminler yüzde 30 ile yüzde 40 bandında yer alıyor. TCMB faiz kararını 21 Eylül Perşembe günü saat 14.00’te açıklayacak. ABD faiz kararı çarşamba, İngiltere ve Japonya kararları ise perşembe günü açıklanacak.

KKM’DE YENİ KARAR

TCMB’nin kur korumalı mevduata (KKM) yönelik geçen haftaki zorunlu karşılık adımının etkisi de piyasalarda takip ediliyor.

TCMB 6 aya kadar vadeli KKM hesapları için uygulanan zorunlu karşılık oranını yüzde 15’ten yüzde 25’e yükseltti. Reuters’ın hesaplamalarına başvurduğu bankacılar 300 milyar TL’ye yakın TL likiditenin sistemden çekileceğini hesaplıyor.

TCMB’nin geçen ay KKM büyüklüğünün azaltılması için bankalara hedef belirlemesinin ardından mevduat için verilen azami faiz 10 puandan fazla artış kaydetmiş oldu.

Ekonomi yönetimi yatırım, istihdam, üretim ve ihracatı artırıcı selektif kredi anlayışı yürütüyor. Bu kapsamda konut taşıt gibi bireysel kredilerde maliyet artırılıp erişilebilirlik azaltılıyor. İhracat ve istihdam odağı bulunan kredilerde ise genişlemeci adımlar atılıyor.

BDDK’nın verilerine göre KKM büyüklüğü 8 Eylül itibarıyla, 15,7 milyar lira ile sınırlı da olsa art arda üçüncü defa haftalık bazda düşüş kaydetti. KKM büyüklüğü 1 Eylül itibarıyla, 20 milyar lira gerilemişti. KKM 18 Ağustos’ta 3,41 trilyon lira ile zirve yapmış, 25 Ağustos’ta ise yaklaşık 40 milyar lira gerilemişti. (REUTERS)

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