Dolarda gözler ABD’deki yatırımcı toplantılarında

Dolar/TL sınırlı yükselişine devam ederek yeniden 27 seviyesinin üzerine çıkarken piyasalarda bugün ABD'de bugün düzenlenecek yatırımcı toplantıları izleniyor.

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Dolar/TL sınırlı yükselişine devam ederek yeniden 27 seviyesinin üzerine çıktı.

Piyasalarda bugün ABD’de bugün düzenlenecek yatırımcı toplantıları, Hazine’nin borçlanmaları ile Merkez Bankası’nın (TCMB) Perşembe günü sonuçlarını açıklayacağı faiz kararı öncesi attığı TL mevduatın toplam mevduat içindeki payını artırmaya yönelik adımların etkileri izleniyor.

Hazine bugün 10 yıl vadeli TÜFE’ye endeksli tahvilin ilk ihracını gerçekleştirecek ve 10 yıl vadeli kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirecek.

Hazine bugüne kadar gerçekleştirdiği ihalelerle 85 milyar TL’nin üzerinde borçlanırken 10 yıllık göstergede maliyet yüzde 28,12 ile belirgin yükseldi.

Hazine Eylül’de 110 milyar TL iç borçlanma programlıyor. Eylül ayı iç borçlanma programı bugün tamamlanacak.

Dolar/TL, seçim sonrasında haziran-temmuz aylarındaki sert kayıpların ardından hafif yukarı yönlü yatay bir seyir izliyor. Kur üzerinde kontrolün gevşediği haziran ayından bu yana TL’nin kaydettiği değer kaybı yaklaşık yüzde 23,3 seviyesinde. Kur bu sabah güne 27,02 civarında başladı.

ERDOĞAN VE EKONOMİ YÖNETİMİ ABD’DE

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na katılmak üzere ABD’nin New York kentinde bulunuyor. Ekonomi yönetimi ile birlikte bugün düzenlenecek uluslararası yatırımcılarla toplantılar yakından takip edilecek.

Uzun süredir Türkiye’ye şüphe ile bakan ve Türk varlıklardan uzak duran yabancı yatırımcılar bugünlerde ise ekonomi yönetiminin ortodoks politikalara dönüş adımlarından heyecan duyuyor.

Ekonomi yönetimi yıllardır süren yabancı yatırım çıkışını tersine çevirmek için ABD sonrası Londra ve Asya’da da yıl bitmeden yatırımcı toplantıları düzenleyecek.

MERKEZ BANKALARI HAFTASI

Bu hafta, ABD, İngiltere Japonya dahil olmak başlıca merkez bankaları ve gelişmekte olan ülkelerden de birçok merkez bankası para politikası toplantısı düzenleyecek.

ABD Hazine tahvil getirileri, 16 yılın zirvesine yakın seyrederken dolar da altı ayın zirvesine yakın işlem gördü. Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yarın açıklayacağı faiz kararını bekliyor.

Erdoğan’ın sıkı para politikasına desteğinin ardından Merkez Bankası’nın (TCMB) kademeli faiz artışlarına, bir haftalık repo faizini 500 puan artışla yüzde 30’a çekerek devam etmesi bekleniyor.

Reuters anketine katılan 16 ekonomistin tamamı yüzde 25 seviyesindeki politika faizinde artış beklerken, tahminler yüzde 27,5 ila yüzde 31 bandında yer alıyor.

SEÇİMDEN BU YANA 16,5 PUAN YÜKSELTİLDİ

Erdoğan’ın iktidarını koruduğu seçim sonrası kurulan yeni ekonomi yönetimi ile geçmiş politikalar yavaş yavaş terkedilirken, uluslararası yatırımcılar tarafından da kabul görmesi beklenen bir strateji uygulanmaya başlandı.

Hafize Gaye Erkan başkanlığındaki yeni TCMB yönetimi politika faizini seçimlerden itibaren 16,5 puan yükseltti. Analistlere göre, Erdoğan’ın faiz artırımına rağmen yüksek seyreden enflasyon karşısında ne kadar sabırlı olacağı izlenecek konulardan biri.

Reuters anketine göre de TCMB’nin önümüzdeki aylarda faiz artışlarına devam etmesi bekleniyor. Ankette 2023 sonu faiz tahminlerinin medyanı yüzde 35 seviyesinde bulunuyor. Tahminler yüzde 30 ile yüzde 40 bandında yer alıyor. TCMB faiz kararını 21 Eylül Perşembe günü saat 14.00’da açıklayacak. ABD faiz kararı Çarşamba İngiltere ve Japonya kararları ise Perşembe günü açıklanacak.

TCMB’nin kur korumalı mevduata (KKM) yönelik geçen haftaki zorunlu karşılık adımının ardından bu hafta standart TL mevduatın toplamdaki payına yönelik aylık artış hedefini yüzde 2’den yüzde 2,5’e yükseltti.

TCMB’nin geçen ay KKM büyüklüğünün azaltılması için bankalara hedef belirlemesinin ardından mevduat için verilen azami faiz 10 puandan fazla artış kaydetmiş oldu. Piyasalarda TL mevduata yönlendiren yeni adımların da mevduat faizine yükseltici etkileri izlenmeye devam ediyor. (REUTERS)

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