Seçim öncesinde Kapalıçarşı’da dolar hareketliliği

Seçim öncesinde döviz piyasasında dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Merkez Bankası bankalara sıkı markaj uygularken, döviz kurlarında Kapalıçarşı ile bankalar arası piyasa arasındaki fark giderek açılıyor.

Sozcu.com.tr

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Seçim öncesinde dolar kurunda sert artış istemeyen Merkez Bankası (TCMB) döviz piyasasına sıkı kontrol gözetim uygularken, döviz kurlarında bankalar ile Kapalıçarşı arasındaki fark da açılıyor.

Herhangi bir bankada dolarını TL’ye çevirmek isteyen bir vatandaş 19,02 civarında bir kurla karşılaşırken, Kapalıçarşı’da bu rakam 19,66’ya kadar yükseliyor. Hem sıkı gözetim hem de söz konusu yüksek kur nedeniyle, birçok kişi dolarını banka yerine Kapalıçarşı’da bozdurmayı tercih ediyor.

DOLAR SATMAK İSTEYEN KAPALI ÇARŞI’YA GİDİYOR

Ekranda dolar kuru 19,23 görünürken bir bankadan dolar almak isteyen vatandaş 19,64 civarında bir kurla karşılaşıyor. Kapalıçarşı rakamı da bunun biraz üzerinde yer alıyor ancak döviz alımlarına dönük sıkı gözetim uygulandığı için döviz alımı için de Kapalıçarşı tercih edilebiliyor.

ABD merkezli finans ajansı Bloomberg’de 5 Nisan’da yayımlanan haberde de doları olan Türklerin, bankalar arası kurla açılan fark nedeniyle Kapalıçarşı’da paraları TL’ye çevirmeyi tercih ettiğini yazdı.

Bloomberg’de, Kapalıçarşı’daki dolar kurunun, bankalar arası piyasadaki kura kıyasla yaklaşık yüzde 2 primli olduğunu ve bu oranının 9 ayın zirvesinde bulunduğunu belirtti.

SEÇİM SONRASI KURDA ARTIŞ BEKLENTİSİ ETKİLİYOR

Haberde ayrıca, 14 Mayıs’taki seçimi kim kazanırsa kazansın dolar kurunda artış beklendiği, vadeli işlemlerin de kurda artışı fiyatlandığı aktarıldı.

Dinamik Yatırım Başekonomisti Enver Erkan, “Muhtemelen döviz alım satım fiyatları arasında açılan makas ve düzenleme baskısı nedeniyle insanlar, seçim öncesinde artan fiziki dolar talebiyle birlikte daha kolay işlem yapabilecekleri Kapalıçarşı’ya yöneldi” dedi.

Erkan, “Liralaşma yönünde sıkı adımlar, TL’de yapay fiyatlamalara ve farklı kurların ortaya çıkmasına yol açıyor” değerlendirmesinde bulundu.

MERKEZ BANKASI’NDAN SIKI DENETİM

Seçimler yaklaşırken TCMB’nin dolar talebini kısıtlamaya dönük düzenlemeleri de giderek artıyor.

Kur korumalı mevduatta faiz sınırının kaldırılması ve TL mevduat payını yüzde 60’ın üzerine çıkaramayan bankalara kesilecek cezaların artırılması dışında şirketlerin 100 bin dolarlık döviz taleplerinde bile bankalar TCMB’den onay almak zorunda kalıyor.

Döviz fazlası olan şirketlere düşük faizli kredi verilmezken, TCMB’nin şirketlere döviz bozdurmaları konusunda sözlü talimatlar verdiği de biliniyor.

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