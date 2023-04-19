Dövizde bankalar kıstı, Kapalıçarşı gaza bastı

Son bir haftadır bankaların daha kısıtlı döviz satması ve döviz kurlarında makasın hızla açılması sonrası döviz işlemleri Kapalıçarşı'ya kaydı. Bu hareketliliğini yerinde gözlemlemek için gittiğimiz Kapalıçarşı'daki döviz büroları, günlük işlem hacimlerinin son bir haftada yüzde 40 arttığını söyledi.

Gamze BAL

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Merkez Bankası’nın (TCMB) döviz alımını azaltmaya yönelik adımları döviz talebini bankalardan Kapalıçarşı’ya kaydırınca, çarşıdaki günlük işlem hacminde belirgin artışlar yaşanmaya başladı.

Döviz hareketliliğini yerinde gözlemlemek için gittiğimiz Kapalıçarşı’daki esnaf, son bir haftadır bankaların daha kısıtlı döviz satmasından dolayı Türkiye’nin her yerinden Kapalıçarşı’ya talebin yüzde 25 civarında arttığını, günlük işlem hacminde de yüzde 30-40 yükseliş olduğunu söyledi.

Bu hareketlilik ayrıca, Kapalıçarşı ile bankalar arasındaki döviz kuru farkının daha da açılmasına neden oluyor. Bankalarda yapılan döviz işlemlerinin Kapalıçarşı’ya kayması sonrası artan talebin de etkisiyle, bugün gün içinde Kapalıçarşı’daki dolar satış kuru 20,60’ı aştı.

İŞLEMLER ÇARŞI’YA KAYDI, SATIŞ KURU 20,60’I AŞTI

Seçim öncesinde dolar kurunda sert artış istemeyen TCMB, döviz piyasasına sıkı gözetim uygulamaya başlamıştı.

TCMB, TL üzerindeki baskıyı hafifletmek amacıyla bankaların, bankalararası piyasada yaptıkları döviz alımlarına günlük miktar sınırlaması getirmişti.

Sozcu.com.tr’ye konuşan Kapalıçarşı’daki bir döviz bürosu yetkilisi, “Bankalar TCMB’nin uyguladığı kuru uygulamak zorundalar. Kapalıçarşı’daki işlemler ise piyasadaki gerçek kur üzerinden gidiyor. TCMB insanların döviz almasını engellemek için ya da daha az cazip hale getirmek için döviz alım satım kurları arasındaki makası açtı. Dövizini satarken cazip ama bankadan alırken daha yüksek, fark 1 lirayı geçti. Böyle olunca döviz almak isteyen Kapalıçarşı’ya geliyor” dedi ve şöyle devam etti:

“Örneğin bir iş insanının 300 bin dolar dövize ihtiyacı varsa, 1 liralık kur makası olsa 300 bin TL yapar, bu da ticaretle uğraşanlar için ciddi bir rakam. Zaten kimse önemli kârlar elde etmiyor.”

Aynı kaynak, Kapalıçarşı’da oluşan bu hareketlilik sonrası döviz alım miktarında herhangi bir artış olmadığını, yalnızca bankalardan yapılan işlemin Kapalıçarşı’ya kaydığını sözlerine ekledi.

BELİRSİZLİK VE KURDAKİ ARTIŞ BEKLENTİSİ DE ETKİLEDİ

Bir başka kaynak da, her yıl döviz ve altındaki astronomik fiyat artışları sonrası Çarşı’ya olan talebin artmasının normal olduğunu, ancak son talep artışında etkili olan asıl nedenlerden birinin Merkez’in bankalara getirdiği sınırlamalar olduğunu anlattı.

Bir başka döviz bürosu yetkilisi, “Alışta da satışta da geçen seneye göre talep çok arttı. Bunda bankaların istediği kadar döviz satamaması, seçim öncesi belirsizlik ve kurdaki artış beklentisi etkili” diye konuştu.

SABAH 10’DAN AKŞAM 17’YE UZAYAN ALTIN KUYRUĞU

Öte yandan, Kapalıçarşı’daki kuyumcular, son günlerde yaşadıkları hareketlilikte altın fiyatlarındaki artışın da etkili olduğunu söylüyor.

Bir kaynak, “Normalde bankalar yurt dışından altın getirip sisteme dahil ediyorlardı ama seçim öncesinde bu konuda da bankalara kısıtlama getirildiği belirtiliyor. Altın gelmeyince, içeride de talep olunca Türkiye ile yurt dışı piyasalardaki altın fiyatlarında fark oluştu” dedi.

“Bu da insanları ‘altın daha da yükselecek’ diye paniğe sevk etti” diyen kaynak, “Son 10 gündür belki tarihin en yüksek seviyesine çıkıyor altın fiyatları ama insanlar daha da yükselecek korkusuyla sürekli altın alıyorlar. Öyle ki, Kapalıçarşı’da sabah 10’da başlayıp akşam 17’ye kadar süren büyük bir hareketlilik yaşanıyor ve uzun kuyruklar oluşuyor” değerlendirmesinde bulundu.

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