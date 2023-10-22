ECB faiz artışlarına devam edecek mi?

Piyasalar Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz artışında sona geldiğini düşünse de bazı uzmanlar, enflasyon ve kırılganlıklar nedeniyle ECB'nin faiz artışlarına devam edebileceğini düşünüyor.

Sozcu.com.tr

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Piyasalar Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) bu hafta açıklayacağı faiz kararını izlerken Avrupa’nın en büyük para yöneticilerinden bazıları, ECB’nin faiz artışlarını bitirmediği görüşünde.

Hamas’ın 7 Ekim’de İsrail’e düzenlediği operasyondan bu yana daha geniş çaplı bir çatışma korkusu Brent ham petrolünü yüzde 10’dan fazla yükseltti. Panama Kanalı gibi önemli nakliye yollarında yaşanan aksaklıklar ve aşırı hava koşullarının temel gıda maddelerinin tedarikine zarar vermesi, Avrupa’da enflasyonu sıcak tutabilecek faktörlere eklendi.

Finans uzmanları ise bu kırılganlıklar nedeniyle ECB’nin faiz artışlarına devam edebileceğini belirtti. Finans kuruluşları Legal & General Investment Management, Vanguard Asset Management ve Robeco Groep’e göre net enerji ithalatçısı olan bölge, Orta Doğu’daki krizin tırmanması halinde artan fiyatlardan etkilenebilir ve ECB ek sıkılaştırmaya gidebilir.

Ancak bu fikir, ECB’nin bir sonraki toplantıda faiz artırmayacağını ve sonrasında 25 baz puanlık bir artışa sadece yüzde 10 ihtimal verdiğini gösteren piyasa beklentileri ile çelişiyor.

UZMANLAR ARTIŞLARIN DEVAM EDEBİLECEĞİ GÖRÜŞÜNDE

Legal & General’ın faiz ve enflasyon stratejisi başkanı Christopher Jeffrey, “Avrupa, diğer gelişmiş piyasa bloklarından daha fazla kırılganlığa sahip. ECB aşırıya kaçma ihtiyacı hissedebilecek merkez bankasıdır” dedi.

Vanguard uluslararası faizler müdürü Ales Koutny, ECB’nin perşembe günü faizleri sabit tutacağı yönündeki piyasa fiyatlamasına katılsa da yatırımcıların önümüzdeki aylarda daha fazla sıkılaştırma olasılığı konusunda çok kayıtsız olduklarını söyledi.

Robeco finans uzmanı Colin Graham ise “ECB’nin kesinlikle faizleri daha fazla artırması gerektiğini düşünüyoruz. Enflasyon henüz kontrol altında değil” dedi.

‘FAİZLER ZİRVEYE YAKIN’

Christoph Rieger liderliğindeki Commerzbank AG faiz stratejistleri ise faiz artışlarında finale yaklaşılmış olabileceği görüşünde.

Stratejistler, “Euro bölgesi ekonomisi zaten zorlanırken, ECB muhtemelen acı eşiğine Fed’den çok daha yakın” diyerek ECB’nin faiz oranlarının zirvede olduğunu tahmin etti.

NE OLMUŞTU?

ECB faiz kararı toplantısı 26 Ekim’de yapılacak. Toplantı sonrası faiz kararı saat 15.15’te açıklanacak.

ECB son toplantısında Banka’nın 3 temel politika faizini 25 baz puan artırmış , refinansman faizinin yüzde 4,50’ye, mevduat faizinin yüzde 4’e ve marjinal fonlama faizinin de yüzde 4,75’e yükseltilmişti.

Banka böylece üst üste 10. toplantıda faiz artışına gitmiş oldu ve faizi rekor yüksek seviyeye çekti.