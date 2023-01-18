ECB yetkilisi: Faizler yaza kadar zirve yapabilir
Fransa Merkez Bankası Başkanı François Villeroy de Galhau, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz oranlarının yaza kadar zirve yapabileceğini belirtti.
Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz oranlarına ilişkin yeni bir açıklama geldi.
Fransa Merkez Bankası Başkanı François Villeroy de Galhau, ECB’nin faiz oranlarının yaza kadar zirve yapabileceğini belirtti.
Aynı zamanda ECB yetkilisi de olan Villeroy, söz konusu açıklamayı Davos’ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu kapsamındaki bir panelde yaptı.
‘TEMMUZA KADAR 3,2’YE ULAŞABİLİR’
ECB’nin yüzde 2 seviyesinde bulunan mevduat faizinin gelecek ay yüzde 2,5’e çıkarılmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor ve piyasalar bu oranın temmuz ayına kadar yüzde 3,2 civarında zirveye ulaşacağını öngörüyor.
Yatırımcılar bu ayın başında yüzde 3.5’lik bir faiz oranını fiyatlamışlardı. (REUTERS)