Emlak Konut, 2023 ilk çeyrekte 881,1 milyon TL net kâr elde etti

Emlak Konut GYO yılın ilk çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 19 artışla 881,1 milyon TL net kâr elde ettiğini duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın KAP’a yaptığı açıklamaya göre, şirket birinci çeyrekte 881,1 milyon TL net kâr elde etti. Şirket geçtiğimiz yılın aynı döneminde 737,8 milyon TL kâr elde etmişti.

Şirket ayrıca 2023 ilk çeyrekte 4,04 milyar TL gelir elde etti. Şirketin geçtiğimiz yılın aynı döneminde geliri 2,23 milyar TL olarak gerçekleşmişti.

Böylece şirket geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre net kârını yüzde 19, gelirini ise yüzde 81 artırdı.