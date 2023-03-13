Emtia piyasası geçen hafta belirsizlikler nedeniyle satıcılı seyretti

Emtia piyasalarında geçen hafta belirsizlikler nedeniyle sert düşüşler öne çıktı. Geçen hafta pamuk yüzde 7,7, nikel yüzde 7, pirinç yüzde 5,6, çinko yüzde 4,3, alüminyum yüzde 4,1, mısır yüzde 2,9, kurşun yüzde 2,1, buğday yüzde 1,7, bakır yüzde 0,6 değer kaybetti.

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Emtia piyasalarında geçen hafta para politikaları ve Çin ekonomisine ilişkin belirsizlikler nedeniyle sert düşüşler öne çıktı.

Emtia piyasası, düşüşlerin yoğun olduğu bir haftayı geride bıraktı. Para politikalarına ve Çin ekonomisine ilişkin belirsizlikler bu düşüşlerdeki en önemli nedenler olarak öne çıktı. ABD’de enflasyonla mücadele kapsamında atılan ultra şahin adımlara karşın istenilen sonuçlara ulaşılamaması daha fazla faiz artışını gündeme getirdi.

FED BELİRSİZLİKLERİ ETKİLİ

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ABD Senatosu’nun Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi’nde yaptığı konuşmada, son ekonomik verilerin beklenenden daha güçlü geldiğini, bunun da faiz oranlarının nihai seviyesinin tahmin edilenden daha yüksek olabileceğini gösterdiğini belirtti.

Fiyat istikrarını yeniden sağlamanın, muhtemelen bir süre daha kısıtlayıcı bir para politikası duruşunu gerektireceğini vurgulayan Powell, verilerin toplamı daha hızlı sıkılaşmanın gerekli olduğunu gösterirse, faiz artışlarının hızını artırmaya hazır olduklarını dile getirdi.

Powell’ın konuşmasının ardından açıklanan iş gücü piyasası verilerle de nihai faiz oranına ilişkin fiyatlamalar yüzde 5,75-6,00 seviyesinde güçlenmeyi sürdürdü. Öte yandan, cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam 311 bin, çarşamba günü açıklanan ADP özel sektör istihdamı da 242 bin kişiyle beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed’in 22 Mart’taki toplantıda 50 baz puan faiz artıracağına yönelik beklentiler yüzde 70 seviyesinde dengelenirken, gelecek hafta açıklanacak enflasyon verilerinin fiyatlamalarda oynaklığı artırması bekleniyor.

Analistler, mayıs ve haziran toplantılarında bankanın 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakıldığını aktararak, temmuz toplantısında da benzer bir adım atılacağına yönelik öngörülerin yüzde 30 seviyesinde bulunduğunu ifade etti.

Diğer taraftan Çin’in 2023 için yüzde 5’lik mütevazi bir ekonomik büyüme hedefi belirleme kararı, emtia piyasalarındaki iyimserliği azalttı. Çin’de üretici fiyatlarındaki gerileme de ülkedeki ekonomik aktiviteye ilişkin endişeleri tekrar gündeme getirdi.

ALTIN YÜKSELDİ

Geçen hafta altın yüzde 0,7 değer kazanırken, gümüş yüzde 3,4, paladyum yüzde 4,7, platin yüzde 1,9 azalış kaydetti.

Fed’in dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç verisinin yüzde 0,2 ile beklentilerin altında artması sonrasında hafta boyunca düşüş eğiliminde hareket eden altın yükseldi. Piyasa beklentileri, ortalama saatlik kazancın söz konusu dönemde ocak ayında olduğu gibi yüzde 0,3 artması yönündeydi.

Çin Merkez Bankası, altın rezervlerini artırmaya devam ettiğine yönelik haberler de altın fiyatlarını olumlu etkiledi. Baz metallerde ise sert düşüşler görüldü. Bakır yüzde 0,6, kurşun yüzde 2,1, alüminyum yüzde 4,1, nikel yüzde 7, çinko yüzde 4,3 değer kaybetti.

Kanadalı First Quantum, Panama'da işlettiği bakır madeniyle alakalı olarak Panama hükümetiyle anlaşmaya vardı. Panama, şirketin bakır konsantresi ihraç etmesine izin verdi.

Çin'de ocak ve şubat aylarında bakır ve alüminyum üretimi yükseldi. Bakır ve alüminyum üretiminin artması fiyatları aşağı yönlü etkilerken, First Quantum’la Panama hükümetinin anlaşması da bakıra yönelik arz endişelerini azalttı.

ENERJİDE DÜŞÜŞ

Haftayı Brent petrol yüzde 4, New York Ticaret Borsasında işlem gören doğal gaz ise yüzde 19 kayıpla tamamladı.

Brent petroldeki düşüşte, dünyanın en büyük petrol tüketicileri ABD ve Çin’deki petrol talebi görünümüne ilişkin belirsizlikler etkili oldu.

ABD'de hava sıcaklıklarının artması doğal gaz fiyatlarının düşmesine neden oldu LNG talebinin azalması ve LNG ihracatının düşmesi doğal gaz fiyatlarını olumsuz etkiledi.

BUĞDAY TEMMUZ 2021’DEN BU YANA EN DÜŞÜK SEVİYEDE

Geçen hafta düşüş eğiliminin hakim olduğu tarım emtiası tarafında ise Chicago Ticaret Borsası’nda işlem gören buğday yüzde 1,7, mısır yüzde 2,9, pirinç yüzde 5,6, soya fasulyesi yüzde 1,4 azalış kaydetti.

Buğday, 6,61 dolarla Temmuz 2021’den bu yana en düşük seviyeyi gördü. Intercontinental Exchange’de (ICE), pamuk yüzde 7,7, kahve ve kakao yüzde 0,3, değer kaybederken, şeker yüzde 1,1 arttı.

Brezilya'da hava koşullarının düzelmesiyle arza yönelik endişelerin azalmasıyla kahve fiyatları düştü.

İSTİHDAM VERİLERİYLE EMTİADA SATIŞ GELDİ

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, ABD’de tarım dışı istihdamın beklentilerin üzerinde gelmesinin emtia fiyatlarında düşüşleri beraberinde getirdiğini belirtti.

Dolar endeksindeki yükselişin de emtia piyasalarında satışların artmasına yol açtığını ifade eden Ergezen, resesyon endişelerinin etkili olmaya devam ettiğini aktardı. Ergezen, buğday üretim tahminlerinde artışın sürdüğünü de dile getirdi.

Mısırda stok beklentilerinin yükseldiğini söyleyen Ergezen, pirinçte de üretim tahminlerinin artmasının satış baskısını artırdığını vurguladı. Ergezen, Fransa’da şeker pancarı üretimini düşeceğine ve Hindistan’da şeker üretimini azalacağına yönelik beklentilerin şeker fiyatlarını desteklediğini kaydetti. (AA)

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