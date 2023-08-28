Emtia piyasasına geçen hafta pozitif seyretti

Emtia piyasası geçen hafta ABD ve Çin'den gelen haber akışı ile pozitif bir seyir izledi.

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Emtia piyasası, geçen hafta, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın sözle yönlendirmeleri ve Çin hükümetinin ekonomiyi destekleyeceğine ilişkin haber akışı ile pozitif bir seyir izledi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın, Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu’nda yaptığı konuşmada, uygun olması halinde faiz oranlarını daha da artırmaya hazır olduklarını vurgulaması ve Çin ekonomisine ilişkin artan endişelere karşın hükümetin ekonomiyi destekleyeceğine dair haber akışlarıyla emtia piyasasında geçen hafta pozitif bir seyir izlendi.

Söz konusu gelişmelerle, para piyasalarında, Fed’in eylül toplantısında yüzde 81 ihtimalle politika faizini sabit tutacağı ve yüzde 19 ihtimalle 25 baz puanlık faiz artışına gideceği fiyatlandı.

Çin Merkez Bankası (PBoC), dolar karşısında yuanı destekleme adımlarını sürdürse de ülkede artan risk algısı, dolar/yuan paritesinin yaklaşık son bir yılın zirvesinde işlem görmesine neden oldu.

Geçen hafta, Çinli yetkililerin piyasaları sakinleştirmek için yaptıkları açıklamaların varlık fiyatları üzerindeki etkisi gözlenirken, yuandaki değer kaybını önlemek için PBoC, kamu bankaları aracılığıyla tarihindeki en güçlü müdahaleleri yapmaya devam etti.

ALTIN GEÇEN HAFTA YÜKSELDİ

Geçen hafta değerli metallerde, paladyum hariç yükselişler öne çıktı.

Altın yüzde 1,31, platin yüzde 3,8 ve gümüş yüzde 6,5 değer kazancıyla haftayı kapatırken, paladyum yüzde 2,4 azalış kaydetti. Böylece, altının ons fiyatı, üst üste 4 haftalık düşüş eğilimini sonlandırdı.

Analistler, ABD’nin 10 yıllık tahvil faizleri ile altın, gümüş gibi değerli madenler arasındaki ters korelasyona değinerek, 10 yıllık tahvil faizinin son 16 senenin zirvesini test etmesinin ardından gerilemeye başladığını ve bu durumun altın ve gümüş talebine olumlu yansıdığını söyledi.

Enerji grubunda ise başta Çin ekonomisi olmak üzere dünya genelinde artan resesyon kaygıları ile düşüş eğilimini üst üste 2. haftaya taşıyan Brent petrolün varil fiyatı haftayı yüzde 0,3 azalışla tamamlarken, New York Ticaret Borsası’nda işlem gören doğal gaz yatay bir seyir izledi.

METALLERDE POZİTİF SEYİR HAKİMDİ

Tezgah üstü piyasada alüminyum yüzde 0,8, nikel yüzde 2,9, çinko yüzde 2,9, bakır yüzde 1,6 ve kurşun yüzde 1,7 değer kazandı.

Dünyanın en büyük tedarikçi ülkesi konumunda bulunan Çin’de, ekonomik aktiviteye dair endişelerin devam ettiğini anımsatan analistler, Çin hükümetinin ekonomiyi destekleyeceğine ilişkin haber akışının da etkisiyle baz metallerde pozitif seyrin öne çıktığını ifade etti.

TARIM EMTİALARI POZİTİF SEYRETTİ

Tarım emtiasında yükseliş yönlü hareketler öne çıkarken, mısır ve buğday negatif ayrıştı.

Chicago Ticaret Borsası’nda işlem gören pirinç yüzde 3,1, soya fasulyesi yüzde 2,6 değer kazanırken, buğday yüzde 2,7, mısır ise yüzde 1 azalış kaydetti.

Intercontinental Exchange’de (ICE) pamuk yüzde 4,4, şeker yüzde 2,2, kahve yüzde 2,1 ve kakao yüzde 0,5 arttı.

Analistler, ABD'de Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin beklentilerin altında kalmasıyla, iyimserliğin arttığını ifade ederek, bu durumun tarım emtiasına pozitif yansıdığını dile getirdi.

ABD’de haftalık buğday ihracatının önceki haftaya göre azalarak 229,4 bin ton seviyesinde gerçekleştiğini aktaran analistler, yüksek devam eden stoklar ve azalan ihracatın geçen hafta buğday fiyatlarında değer kaybına neden olduğunu söyledi.

Öte yandan, dünyanın en büyük pirinç ihracatçısı olarak bilinen Hindistan’ın pirinç ihracatına yeni kısıtlamalar getirebileceğine dair haber akışı fiyatları yukarı yönlü destekleyen ana etken oldu.

ABD’de pamuk ihracatının, önceki haftaya göre artarak 202,3 bin balya seviyesine çıkması fiyatları artıran başlıca etken olurken, ABD Tarım Bakanlığı’nın (USDA) üretim tahminlerine göre, dünya pamuk üretim tahminleri önceki aya göre 1,03 milyon artarak 116,72 milyon balya seviyesinde gerçekleşti. (AA)