Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Ocak ayı enflasyon beklentisi yüzde kaç?

Ocak’ta yıllık enflasyon tahminleri yüzde 51.2 ila yüzde 56.65 arasında bulunurken, aylık tahminler ise yüzde 2.30 ila yüzde 5.95 aralığında şekilleniyor. Yılsonu tahminleri ise yüzde 30 ve yüzde 48 aralığında seyrediyor. Ocak ayı enflasyon verisi 3 Şubat saat 10.00'da açıklanacak.

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Yılbaşında toplu taşımadan, ekmeğe bir çok ürüne uygulanan zamlarla aylık enflasyon yüzde 3.8 ile Ocak ayında da yüksek seyretmeye devam etmesi, yıllık TÜFE’nin ise baz etkisiyle sert bir düşüş kaydederek yüzde 53.50 olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TÜİK Aralık ayı enflasyon verisini 3 Şubat saat 10.00’da açıklayacak.

ENFLASYON ORANI BEKLENTİSİ NE KADAR?

Yılbaşında toplu taşımadan, ekmeğe bir çok ürüne uygulanan zamlarla aylık enflasyon %3.8 ile Ocak ayında da yüksek seyretmeye devam etmesi, yıllık TÜFE'nin ise baz etkisiyle sert bir düşüş kaydederek %53.50 olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

Reuters'ın 13 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği ankete göre, yıllık enflasyonun ise 2023'ün sonunda Merkez Bankası'nın (TCMB) tahminlerinin neredeyse iki katı olan %41 seviyesine gerilemesi bekleniyor. Reuters anketinde Ocak'ta yıllık enflasyon tahminleri %51.2 ila %56.65 arasında bulunurken, aylık tahminler ise %2.30 ila %5.95 aralığında şekilleniyor. Yılsonu tahminleri ise %30 ve %48 aralığında seyrediyor.

Ekonomistler, aylık enflasyondaki sert yükselişin sebebinin yılbaşında ulaşım, sigara, otomobil, ilaç, ekmek gibi birçok ürüne ve hizmete gelen zamlar olduğu görüşünde. Yılsonu tahminleri ise şu anda ekonomi yönetiminin öngördüğü seviyelerin çok üstüne bulunuyor.

Merkez Bankası Başkan Şahap Kavcıoğlu, geçen hafta düzenlediği basın toplantısında yüksek fiyat artışları için zemin kalmadığı görüşünü belirterek, enflasyonun yılsonunda %22.3 seviyesine geleceği tahminini korumuştu. TÜFE, 2021 yılının sonundaki kur krizinin ardından Ekim ayında 24 yılın zirvesi olan 85.51% seviyesine yükseldikten sonra Kasım ayında yıllık bazda Mayıs 2021'den beri ilk kez bir önceki aya göre düşüş göstermişti. Aralık'ta baz etkisiyle %64.27 seviyesine sert gerileyen yıllık enflasyonun bu düşüşünün Ocak ayında da devam etmesi bekleniyor.

Reuters'ın enflasyon konusundaki güncel analizinde seçim döneminde enflasyonun ekonomi yönetimi tarafından %40 civarında öngörüldüğüne dikkat çekilmişti. Aynı haberde hesaplamalarına başvurduğu dört ekonomist de Mayıs yıllık enflasyonu TL'de yeni değer kaybı olmaz ise %35-%43 aralığında tahmin etmişti.

Dolar/TL'deki 2021 Kasım ve Aralık'ta yaşanan sert yükselişlerin geçen yıl olmaması nedeniyle enflasyonda önemli bir baz etkisi oluşuyor. Baz etkisi bir önceki aya göre çift haneli enflasyonun görüldüğü Ocak ayında da belirgin hissedilecek. Böylece fiyat artışları devam etse bile yıllık enflasyon gerileyecek. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), Ankara'da hesaplanan gıda enflasyonunun Ocak'ta bir önceki aya göre %9.02 arttığını; açlık sınırının ise 8,864 TL ile mevcut asgari ücretin üzerinde gerçekleştiğini açıkladı.

Ayrıca ekonomistler seçim dönemi olması ve iktidar ile muhalefetin birbirinden çok farklı ekonomi politikaları hedeflemesi nedeniyle 2023 sonu için tahmin vermekte zorluk çektiklerini belirtiyorlar. Hükümet düşük faiz ile üretim ve ihracatı destekleyen bir ekonomi programı uygulayarak kronik cari açığı fazlaya çevirerek enflasyon ile mücadele etmeyi hedefliyor. Muhalefet ise 14 Mayıs'ta planlanan seçimleri kazanmaları halinde alışılagelmiş politikalara geri dönme sözü veriyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan enflasyonun önümüzdeki dönemde düşüş göstermeye başlayacağını ve yıl ortasında %30, yıl sonunda %20'li rakamlara ineceğini belirtti.