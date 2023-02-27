Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Şubat ayı enflasyon beklentisi yüzde kaç?

Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) Şubat ayında artan gıda fiyatlarının da etkisiyle aylık yüzde 3.4 artarak yüksek seyretmeye devam etmesi, yıllık TÜFE'nin ise sınırlı bir düşüş kaydederek yüzde 55.5 olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Şubat ayı enflasyon oranı 3 Mart saat 10.00'da açıklayacak.

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Ocak ayında toplu taşımadan, ekmeğe bir çok ürüne uygulanan zamlarla aylık enflasyon %6.65 olarak gerçekleşmiş ve fiyatlarda kuvvetli bir artışın yaşandığını gösterirken baz etkisi ile yıllık olarak %57.7’ye gerilemişti. Güncel sayılara göre 44,000’den fazla kişinin hayatını kaybettiği, neredeyse 15 milyon kişiyi doğrudan etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremin ardından ekonomistlerin ve ekonomi yetkililerin ilk hesaplamaları depremin toplam maliyetinin 50 milyar doları aşacağını gösteriyor, tahminler 100 milyar dolara kadar ulaşıyor. Depremin sebep olduğu üretim kaybı ve artan talep sebebiyle enflasyonun beklenenden daha geç düşmesi öngörülürken büyümede bu yıl 1-2 puan gerilemeye neden olması da genel beklenti haline geldi.

ENFLASYON ORANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Şubat ayı enflasyon verisi 3 Mart saat 10.00’da açıklanacak.

ENFLASYON ORANI BEKLENTİSİ NEDİR?

Tüketici Fiyatları Endeksi’nin (TÜFE) Şubat ayında artan gıda fiyatlarının da etkisiyle aylık %3.4 artarak yüksek seyretmeye devam etmesi, yıllık TÜFE’nin ise sınırlı bir düşüş kaydederek %55.5 olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

Reuters’ın 14 katılımcıyla gerçekleştirdiği ankette Şubat ayı için yıllık enflasyon tahminleri %54 ila %56.8 arasında değişiyor. Aylık enflasyonda tahminler %2.3 ila %4.2 bandında yer alırken ekonomistler gıda fiyatlarının yanı sıra sağlık, iletişim, eğitim ve lokanta-otel kalemlerinde artış öngörüyor.

Ankette yılsonu tahminlerinin medyanı %45 olarak gerçekleşirken tahminler ise %34 ve %51.7 aralığında seyrediyor. Ocak ayında deprem öncesi yapılan ankette yılsonu tahminlerin medyanı %41 seviyesindeydi. TÜFE, 2021 yılının sonundaki kur krizinin ardından Ekim ayında 24 yılın zirvesi olan 85.51% seviyesine yükseldikten sonra Kasım ayında yıllık bazda düşüş göstermişti. Aralık’ta baz etkisiyle %64.27 seviyesine sert gerileyen yıllık enflasyon Ocak ayında %57.7’ye geriledi. Yılın ilk çeyreğinde TL’deki yatay seyir ve küresel enerji fiyatlarındaki artışın yavaşlaması ve baz etkisinin katkısıyla yıllık enflasyonda düşüşün süreceği öngörülüyor fakat depremin etkisi gözlenmeye devam edilecek. Ocak ayında yayınlanan Reuters’ın enflasyon konusundaki analizinde seçim döneminde enflasyonun ekonomi yönetimi tarafından %40 civarında öngörüldüğüne dikkat çekilmişti. Ankette seçim öncesi enflasyonun seviyesi hakkında tahmin veren altı ekonomistin medyanına göre Mayıs yıllık enflasyonunun %44 civarında gerçekleşmesi öngörülüyor. Hükümet düşük faiz ile üretim ve ihracatı destekleyen bir ekonomi programı uygulayarak kronik cari açığı fazlaya çevirerek enflasyon ile mücadele etmeyi hedefliyor. Muhalefet ise bu sene planlanan seçimleri kazanmaları halinde alışılagelmiş politikalara geri dönme sözü veriyor. Merkez Bankası (TCMB) geçen hafta gerçekleştirdiği toplantısında politika faizinde “ölçülü” olarak nitelediği 50 baz puan indirime giderken, bu indirimin ardından parasal duruşun deprem sonrası gerekli toparlanmayı desteklemek için “yeterli” olduğunu söyledi.