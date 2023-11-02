Enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak, beklenti ne kadar?

Türk lirası sene başından bu yana yüzde 33,7 değer kaybederken, enflasyon oranı sekiz aylık düşüşten sonra yeniden yükselmeye başladı. TÜİK tarafından Ekim ayı enflasyon oranı 3 Kasım’da saat 10.00’da açıklanacak. Enflasyon beklentisi ekim ayında yüzde 3.9 artması yıllık bazda ise sınırlı yükselerek %62.1'e çıkması yönünde oldu.

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Seçimlerin ardından TL’de yaşanan değer kaybının birikimli etkisi ve vergi artışlarının fiyatlar üzerine yansımasının ardından giyim ve hizmetler kalemi öncülüğünde enflasyonun bu ay da artması bekleniyor.

ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TÜİK Ekim ayı enflasyon oranını 3 Kasım'da saat 10.00'da

açıklayacak.

ENFLASYON ORANI BEKLENTİSİ NE KADAR?

TÜFE'nin Ekim'de aylık %3.9 artması, yıllık bazda ise sınırlı yükselerek %62.1'e çıkması bekleniyor. Reuters'ın anketine katılan 15 ekonomistin aylık TÜFE tahminleri %3.2 ila %5 artış bandında yer alırken, yıllık tahminler ise %61 ila %64.1 arasında bulunuyor.

Reuters anketinde yılsonu enflasyon tahmin medyanı %69.5 seviyesinde bulunurken, tahminler %65 ila %73.5 bandında yer alıyor. Eylül ayında yapılan ankette yılsonu tahmin medyanı %68.5 seviyesindeydi.

Eylül ayında TÜFE aylık %4.75 artarak nispeten yavaşlamış ve Merkez Bankası (TCMB) kur ve vergi artışlarının fiyatlara yansımasının önemli ölçüde gerçekleştiğini belirtmişti. Goldman Sachs bir araştırma notunda son çeyrekte daha zayıf iç talep ve TL'de büyük bir değer kaybı olmaması beklentisi eşliğinde bir önceki döneme göre fiyat baskılarının düşüş trendinde olacağını öngördüklerini belirtti ve ekledi: “Manşet enflasyonun baz etkisinin ve art arda gelen fiyat baskılarının azalması ile beraber %62.3'e yükselmesini bekliyoruz.

Ekim ayında bir önceki döneme kıyasla çekirdek enflasyonun düşmesini öngörüyor ve vergi zamları, maaş artışları ve TL'deki değer kaybının fiyatlara geçişkenliğinin tamamlandığını düşünüyoruz.” Kademeli sıkı para politikası uygulayacağını açıklayan ve enflasyondaki düşüşü yeniden ana odağı haline getiren TCMB, Hafize Gaye Erkan başkanlığında politika faizini Haziran'dan beri %8.5 seviyesinden %35 seviyesine çıkardı. TCMB geçen hafta politika faizini 500 baz puan daha artırdığı toplantıda dezenflasyonda kararlı olduğu mesajını verdi.

AA ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ SONUÇLANDI

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi’ne katılan ekonomistler, ekim ayında Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) yüzde 4,08 artmasını bekliyor.

AA Finans’ın, TÜİK tarafından 3 Kasım Cuma günü açıklanacak ekim ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 4,08 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ekim ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 3,60, en yüksek yüzde 4,50 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 4,08) göre bir önceki ay yüzde 61,53 olan yıllık enflasyonun yüzde 62,36’ya çıkacağı hesaplanıyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi ekimde yüzde 68,73 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi, eylülde bir önceki aya göre yüzde 4,75 artış göstermişti. Tarih Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi (Yüzde) Aylık Beklenti (Yüzde) Gerçekleşme (Yüzde) Ocak 44,55 3,66 6,65 Şubat 51,57 3,52 3,15 Mart 49,56 2,86 2,29 Nisan 46,26 2,65 2,39 Mayıs 48,54 0,07 0,04 Haziran 42,07 3,91 3,92 Temmuz 61,01 9,07 9,49 Ağustos 65,51 7,32 9,09 Eylül 65,50 5,00 4,75 Ekim 68,73 4,08