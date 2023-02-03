Enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Ocak ayı enflasyon beklentisi ne kadar?

Yılın ilk enflasyon oranı TÜİK tarafından 3 Şubat saat 10.00'da açıklanacak. Dolar/TL'deki 2021 Kasım ve Aralık'ta yaşanan sert yükselişlerin geçen yıl olmaması nedeniyle enflasyonda önemli bir baz etkisi oluşuyor. Bu sebeple fiyat artışları devam etse bile yıllık enflasyon gerileyecek. Enflasyon oranı beklentisi Ocak ayı için yıllık yüzde 53.50, aylık ise yüzde 3.8 olarak yüksek seyretmeye devam etmesi yönünde oldu.

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Ocak'ta yıllık enflasyon tahminleri yüzde 51.2 ila yüzde 56.65 arasında bulunurken, aylık tahminler ise yüzde 2.30 ila yüzde 5.95 aralığında şekilleniyor. Yılsonu tahminleri ise yüzde 30 ve yüzde 48 aralığında seyrediyor.

ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TÜİK Ocak ayı enflasyon verisini 3 Şubat saat 10.00’da açıklayacak.

ENFLASYON ORANI BEKLENTİSİ NE KADAR?

Yılbaşında toplu taşımadan, ekmeğe bir çok ürüne uygulanan zamlarla aylık enflasyon %3.8 ile Ocak ayında da yüksek seyretmeye devam etmesi, yıllık TÜFE'nin ise baz etkisiyle sert bir düşüş kaydederek %53.50 olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

Reuters'ın 13 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği ankete göre, yıllık enflasyonun ise 2023'ün sonunda Merkez Bankası'nın (TCMB) tahminlerinin neredeyse iki katı olan %41 seviyesine gerilemesi bekleniyor. Reuters anketinde Ocak'ta yıllık enflasyon tahminleri %51.2 ila %56.65 arasında bulunurken, aylık tahminler ise %2.30 ila %5.95 aralığında şekilleniyor. Yılsonu tahminleri ise %30 ve %48 aralığında seyrediyor.

Ekonomistler, aylık enflasyondaki sert yükselişin sebebinin yılbaşında ulaşım, sigara, otomobil, ilaç, ekmek gibi birçok ürüne ve hizmete gelen zamlar olduğu görüşünde. Yılsonu tahminleri ise şu anda ekonomi yönetiminin öngördüğü seviyelerin çok üstüne bulunuyor.

Merkez Bankası Başkan Şahap Kavcıoğlu, geçen hafta düzenlediği basın toplantısında yüksek fiyat artışları için zemin kalmadığı görüşünü belirterek, enflasyonun yılsonunda %22.3 seviyesine geleceği tahminini korumuştu. TÜFE, 2021 yılının sonundaki kur krizinin ardından Ekim ayında 24 yılın zirvesi olan 85.51% seviyesine yükseldikten sonra Kasım ayında yıllık bazda Mayıs 2021'den beri ilk kez bir önceki aya göre düşüş göstermişti. Aralık'ta baz etkisiyle %64.27 seviyesine sert gerileyen yıllık enflasyonun bu düşüşünün Ocak ayında da devam etmesi bekleniyor.

Reuters'ın enflasyon konusundaki güncel analizinde seçim döneminde enflasyonun ekonomi yönetimi tarafından %40 civarında öngörüldüğüne dikkat çekilmişti. Aynı haberde hesaplamalarına başvurduğu dört ekonomist de Mayıs yıllık enflasyonu TL'de yeni değer kaybı olmaz ise %35-%43 aralığında tahmin etmişti.

Dolar/TL'deki 2021 Kasım ve Aralık'ta yaşanan sert yükselişlerin geçen yıl olmaması nedeniyle enflasyonda önemli bir baz etkisi oluşuyor. Baz etkisi bir önceki aya göre çift haneli enflasyonun görüldüğü Ocak ayında da belirgin hissedilecek. Böylece fiyat artışları devam etse bile yıllık enflasyon gerileyecek. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), Ankara'da hesaplanan gıda enflasyonunun Ocak'ta bir önceki aya göre %9.02 arttığını; açlık sınırının ise 8,864 TL ile mevcut asgari ücretin üzerinde gerçekleştiğini açıkladı.

Ayrıca ekonomistler seçim dönemi olması ve iktidar ile muhalefetin birbirinden çok farklı ekonomi politikaları hedeflemesi nedeniyle 2023 sonu için tahmin vermekte zorluk çektiklerini belirtiyorlar. Hükümet düşük faiz ile üretim ve ihracatı destekleyen bir ekonomi programı uygulayarak kronik cari açığı fazlaya çevirerek enflasyon ile mücadele etmeyi hedefliyor. Muhalefet ise 14 Mayıs'ta planlanan seçimleri kazanmaları halinde alışılagelmiş politikalara geri dönme sözü veriyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan enflasyonun önümüzdeki dönemde düşüş göstermeye başlayacağını ve yıl ortasında %30, yıl sonunda %20'li rakamlara ineceğini belirtti. Reuters

ANADOLU AJANSI ENFLASYON BEKLENTİSİ ANKETİNİ AÇIKLADI

Enflasyon Beklenti Anketi’ne katılan ekonomistler, ocak ayında Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) yüzde 3,66 artmasını bekliyor.

TÜİK tarafından 3 Şubat Cuma günü açıklanacak ocak ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 11 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,66 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ocak ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,90 ve en yüksek yüzde 5,95 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 3,66) göre bir önceki ay yüzde 64,27 olan yıllık enflasyonun yüzde 53,26’ya gerileyeceği hesaplanıyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi yüzde 44,55 düzeyinde oluştu.

Tüketici Fiyat Endeksi, Aralık 2022’de bir önceki aya göre yüzde 1,18 artış göstermişti. AA