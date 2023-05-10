Enka İnşaat ilk çeyrekte 3,8 milyar net kâr açıkladı

Enka İnşaat 2023 yılının ilk çeyreğinde 3 milyar 814 milyon 24 bin TL net kâr açıklarken gelirini de yüzde 52 artırdı.

Sozcu.com.tr

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Enka İnşaat, 2023 yılın ilk çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada, ilk çeyrek net kârının 3 milyar 814 milyon lira olduğu kaydedildi. Geçen yıl aynı dönemde şirket 491 milyar 550 milyon zarar açıklamıştı.

Son açıklanan 2022 yılı verilerinde ise şirket geçen yılı, 1 milyar 961 milyon 307 bin net kar ile kapatmıştı.

GELİRİ YÜZDE 52 ARTTI

Şirketin geliri ise ilk çeyrekte 17 milyar 489 milyon TL oldu. Geçen yıl aynı dönemde geliri 11 milyar 469 milyon olan şirket gelirini yüzde 52 arttırdı.

Enka İnşaat, 2022’nin ilk çeyreğine oranla brüt karını 2023’ün ilk çeyreğinde yüzde 26 artırdı. Geçen yıl aynı dönemde 2 milyar 709 milyon olan brüt kâr, bu yılın ilk çeyreğinde 3 milyar 416 milyon liraya ulaştı.

Şirketin esas faaliyeti karı ise yüzde 1 düşüşle 2 milyar 239 milyona düştü.

Enka İnşat, FAVÖK’ü (Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kârlılık) ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 düşüşle 2 milyar 62 milyon TL olarak gerçekleştiğini açıkladı.

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