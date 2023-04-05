Eurizon: Dolar gelecek 1,5 yılda yüzde 10-15 değer kaybedebilir

Varlık yönetim şirketi Eurizon ekonomistlerinden dikkat çeken dolar tahmini geldi. Ekonomistlere göre, enflasyonda yavaşlama nedeniyle Fed'in faizleri indirmesi halinde ABD doları gelecek bir buçuk yılda yüzde 10-15 değer kaybedebilir.

Sozcu.com.tr

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İtalya merkezli bir varlık yönetim firması olan Eurizon Capital’in tahminlerine göre, soğuyan enflasyon ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz oranlarını düşürmesine izin verdiği için dolar önümüzdeki bir buçuk yıl içinde başlıca para birimlerine karşı yüzde 10 ila yüzde 15 daha düşebilir.

Dolar endeksi, doların başlıca küresel para birimleri karşısındaki performansını ölçüyor. Endekste Euro, yen, sterlin gibi para birimle yer alırken doların Türk lirasına karşı performansı bu endekste yer almıyor.

Eurizon ekonomistleri Stephen Jen ve Joana Freire imzalı araştırma notunda, Fed’in faiz artışlarında zirve seviyelere çok yakın olduğu ve artışlar durduktan sonra bir sonraki hamlesinin borçlanma maliyetlerini düşürmek olacağı belirtildi.

‘DOLAR GÜLÜMSEMESİ’

Ünlü bir ekonomist olan Stephen Jen, dolardaki düşüş tahminini 2001 yılında icat ettiği Dolar Gülümsemesi Teorisi (Dollar Smile Theory) dayandırdı.

Jen’in 2001’de Morgan Stanley ekonomistleri ile birlikte bulduğu bu teoriye göre, doların ABD ekonomisi çok güçlüyken veya çok zayıfken güçlenme eğiliminde olduğu, ancak büyüme orta seviyedeyken gerilediği düşünülüyor.

‘ENFLASYON RİSKLERİ AŞAĞI YÖNLÜ’

Ekonomistler araştırma notunda, “Halihazırda yürürlükte olan Fed sıkılaştırması nedeniyle ABD ve dünyadaki enflasyon riskleri büyük ölçüde aşağı yönlüdür” ifadelerini kullandı.

Ekonomistler bu tahminlerini ABD enflasyonunun yükseldiği hızda yavaşlayacağı beklentilerine dayandırdı. Enflasyon geçen yılın eylül ayında yüzde 10’u görerek son 40 yılın zirvesine ulaşmıştı. Enflasyonun o seviyelerden gerilemesiyle birlikte dolar da zirve seviyelerden düştü.

Araştırma notunda ayrıca, “Dünyanın büyük bölgelerinde zaten bastırılmış olan ekonomik aktivite seviyesi, ironik bir şekilde, muhtemelen küresel talebin çökmesini önleyecek” tespitinde bulunuldu.