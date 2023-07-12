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Euro 29 lirayı aştı

Euro/TL bugün 29 seviyesini aşarak rekor tazeledi. Euro kurunda sene başından bu yana artış, yüzde 40'ı aştı. Gram altın da rekor tazeledi.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 17:14 - 12 Temmuz 2023 Güncellenme:
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Euro 29 lirayı aştı

Döviz kurlarında artış sürüyor. Euro/TL bugün 29 seviyesini aştı ve 29,04 ile rekor kırdı. Euro/TL’de sene başından bu yana artış yüzde 40’ı aştı.

Dolar/TL’de de bugün 26,15 seviyesi görüldü.

ABD’de bugün açıklanan tüketici enflasyonunun haziranda beklentilerin altında kalmasıyla birlikte dolar endeksi gerilerken, Euro da dolar karşısında değer kazandı. Euro/dolar’da bugün 1,1101 seviyesi görüldü.

Yılbaşında dolar/TL 18,73, Euro/TL 19,92 seviyesindeydi.

Öte yandan, bugün ABD’den enflasyon verisinin beklentinin altında kalmasının ardından ons altın 1956 doları aşarken, gram altın da 1644 TL ile rekor tazeledi.

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