Euro 29 lirayı aştı
Euro/TL bugün 29 seviyesini aşarak rekor tazeledi. Euro kurunda sene başından bu yana artış, yüzde 40'ı aştı. Gram altın da rekor tazeledi.
Döviz kurlarında artış sürüyor. Euro/TL bugün 29 seviyesini aştı ve 29,04 ile rekor kırdı. Euro/TL’de sene başından bu yana artış yüzde 40’ı aştı.
Dolar/TL’de de bugün 26,15 seviyesi görüldü.
ABD’de bugün açıklanan tüketici enflasyonunun haziranda beklentilerin altında kalmasıyla birlikte dolar endeksi gerilerken, Euro da dolar karşısında değer kazandı. Euro/dolar’da bugün 1,1101 seviyesi görüldü.
Yılbaşında dolar/TL 18,73, Euro/TL 19,92 seviyesindeydi.
Öte yandan, bugün ABD’den enflasyon verisinin beklentinin altında kalmasının ardından ons altın 1956 doları aşarken, gram altın da 1644 TL ile rekor tazeledi.