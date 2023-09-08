Euro’nun dolar karşısında düşüş serisi 8. haftaya taşınıyor

ABD ile Avrupa ekonomileri arasında fark açılırken Euro da dolar karşısında düşüşünü sekizinci haftaya taşımak üzere.

Sozcu.com.tr

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Avrupa Birliği ekonomileri ABD ekonomisine kıyasla zayıf performans gösterirken Euro da ABD doları karşısında geriliyor.

Euro, dolar karşısındaki kesintisiz gerileyişini sekizinci haftada da sürdürmeye yakın.

Temmuz ortasında 1,12 olan Euro/dolar paritesi, bugün 1,07’nin altını gördü. 8 haftada Euro’nun dolar karşısındaki kaybı yüzde 5’i aştı.

Bazı yatırımcılar, yüksek enflasyon ve düşük büyümeye sahip Euro Bölgesi’nin bir stagflasyon döneminden geçtiğine işaret ediyor.

Euro Bölgesi’nde ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre ekonomik büyüme yüzde 0,1’de kalmıştı. AB genelinde ise bu oran yüzde 0,4 olmuştu.

İlk çeyrekte Euro Bölgesi yüzde 0,1, AB yüzde 0,2 büyümüştü.

Uzmanlar, AB’nin en büyük ekonomisi olan Almanya’da da bu sene küçülme bekliyor. Almanya’da sanayi üretimi mayıs-temmuz döneminde üst üste üç ayda da geriledi.

FAİZ POLİTİKASI DA FARKLILAŞABİLİR

Euro Bölgesi’nde ekonomiler yavaşlarken ve resesyon endişeleri büyürken, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) gelecek haftaki toplantıda faizleri artırıp artırmayacağı da merak ediliyor.

ABD’de ise işsizlik maaşı başvuruları geçen hafta sürpriz şekilde geriledi ve bu veri faiz artışlarına rağmen ABD ekonomisinin dayanıklılığına işaret etti.

ABD ekonomisindeki pozitif seyir, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artışları konusunda elini rahatlatıyor ve bu da doların Euro karşısında cazibesini artırıyor.

ING döviz strateji şefi Chris Turner, ABD’de güçlü gelen ekonomik veriler ile Avrupa’da imalat sektöründeki zayıflığa işaret ederek ECB’nin faiz artışında sona gelebileceği şüphelerine dikkat çekti.

DOLARDA YÜKSELİŞ SÜREBİLİR

Piyasalarda ECB’nin 14 Eylül’deki toplantıda faizi 25 baz puan artışla yüzde 4’e yükseltmesi ihtimali yüzde 35 seviyesinde fiyatlanıyor.

Avrupa ekonomilerindeki yavaşlama sinyallerinin artmasıyla birlikte ECB’den faiz artışı beklentileri de geriledi.

Fransız banka Natixis’in ekonomistlerinden ve eski ECB çalışanı Dirk Schumacher, Euro Bölgesi ekonomilerinde görünümün iyi olmadığını ve bunun enflasyonda daha fazla düşüş getirmesi gerektiğini dile getirdi.

Schumacher, ECB’nin 14 Eylül’de faiz artırmayacağını ancak enflasyonla ilgili çok kaygılı olduğunu ve fiyat baskıları daha inatçı hale gelirse sıkılaşmaya devam etmeye hazır olduğunu söyleyeceğini öngördü.

Bazı yatırımcılar, enflasyonu yüzde 2 hedefine indirmenin gerekli olduğunu düşünse bile, Avrupa’da yaklaşan resesyon işaretlerinin ECB’nin borçlanma maliyetlerini bir kez daha artırmasını zorlaştıracağını düşünüyor.

Euro Bölgesi’nde enerji fiyatlarındaki düşüşe rağmen ağustosta yıllık yüzde 5,3 ile yüzde 2’lik resmi hedefin çok üzerinde yer alıyor.

T Rowe Price’ın Avrupa baş ekonomisti Tomasz Wieladek, ECB’nin faizi daha fazla yükseltmesinin ters etkide bulunabileceğini çünkü bir resesyon durumunda çok daha fazla faiz indirimi yapmak zorunda kalacağını belirterek, bunun ciddi bir risk olduğunu ve ECB’nin kendi kendini bir tuzağa çekmiş olabileceğini dile getirdi.

Rusya ve Suudi Arabistan’ın üretim kesintisi kararları sonrasında 90 doları aşması da Avrupa’da enflasyonist baskıları artırdı.

State Street Global Markets’in makro strateji şefi Michael Metcalfe, yüksek enflasyon ve ekonomik durgunluğa işaret ederek Euro Bölgesi’nin stagflasyon ile karşı karşıya olduğuna işaret etti.

Uzmanlar, doların Euro karşısında yükselişini sürdürmesini bekliyor.

Piyasada Fed’in gelecek yıl ortasına kadar faiz indirimlerine başlamayacağı fiyatlanıyor.

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