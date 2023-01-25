Eximbank yüzde 9,6 faizle 500 milyon dolar borçlandı
Bankacılık kaynaklarına göre 3 yıl vadeli dolar cinsi eurobond ihracına çıkan Türk Eximbank, 500 milyon dolar borçlandı.
Türk Eximbank 3 yıl vadeli dolar cinsi eurobond ihracında 500 milyon dolar borçlanırken nihai getiri yüzde 9,6 oldu.
Bankacılık kaynaklarına dayandırılan ve Refinitiv servislerinden IFR’da yer alan haberde ihraca yaklaşık 2,4 milyar dolar talep geldi.
İhraçta ilk getiri beklentisinin yüzde 10 civarında olduğu belirtilmişti.
Türk Eximbank 3 yıl vadeli dolar cinsi tahvil ihracı ve yatırımcı toplantıları düzenlenmesi için dün yabancı bankalara yetki verdi. (REUTERS)