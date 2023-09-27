Eylül ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

Seçimlerin ardından TL'de yaşanan değer kaybının birikimli etkisi ve vergi artışlarıyla TÜFE'nin Eylül'de aylık yüzde 4.9 artması, yıllık bazda ise yükselişine devam ederek yüzde 61.7'ye çıkması bekleniyor. TÜİK Eylül ayı enflasyon oranı 3 Ekim'de saat 10.00'da açıklayacak.

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Temmuz ve Ağustos aylarında bu gelişmelerin etkisiyle TÜFE sekiz aylık düşüşten sonra yeniden yükselmeye başlamıştı. Hem Temmuz hem de Ağustos’ta aylık enflasyon çift haneli seviyeye yakın seyretti. Merkez Bankası (TCMB) enflasyon raporunda enflasyon tahminini yıl sonu için %22.3’ten %58’e yükseltirken öngörülen patikaya göre 2024 yılında enflasyonun %33 seviyesine gerileyeceğini açıklamıştı.

ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Eylül ayı Enflasyon oranı 3 Ekim’de saat 10.00’da açıklanacak.

ENFLASYON BEKLENTİSİ NE KADAR?

TÜFE’nin Eylül’de aylık %4.9 artması, yıllık bazda ise yükselişine devam ederek %61.7’ye çıkması bekleniyor. Reuters’ın anketine katılan 10 ekonomistin aylık TÜFE tahminleri %3.7 ila %6.2 artış bandında yer alırken, yıllık tahminler ise %60 ila %63.7 arasında bulunuyor.

Cumburbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Mayıs ayında cumhurbaşkanlığı seçimlerini yeniden kazanmasının ardından ekonomi yönetimi ve uygulamalar da değişti. TCMB’nin rezervlerini TL’nin seviyesini belirlemek için kullanmayı bırakmasıyla TL büyük bölümü seçimlerin ardından olmak üzere yılbaşından beri %31.4 değer kaybetti.

Seçimlerin ardından sigaradan akaryakıta vergilerde yapılan artışın yanısıra deprem kaynaklı artan maliyetler nedeniyle kurumlar vergisi, KDV’de artışlara gidildi. Tek seferlik ek MTV getirilirken, BSMV ve harçlar da artırıldı. Temmuz ve Ağustos aylarında bu gelişmelerin etkisiyle TÜFE sekiz aylık düşüşten sonra yeniden yükselmeye başlamıştı. Hem Temmuz hem de Ağustos’ta aylık enflasyon çift haneli seviyeye yakın seyretti. Merkez Bankası (TCMB) enflasyon raporunda enflasyon tahminini yıl sonu için %22.3’ten %58’e yükseltirken öngörülen patikaya göre 2024 yılında enflasyonun %33 seviyesine gerileyeceğini açıklamıştı.

Kademeli sıkı para politikası uygulayacağını açıklayan ve enflasyondaki düşüşü yeniden ana odağı haline getiren TCMB, Hafize Gaye Erkan başkanlığında politika faizini dört ayda %8.5 seviyesinden %30 seviyesine çıkardı. TCMB geçen hafta politika faizini 500 baz puan daha artırdığı toplantıda dezenflasyonda kararlı olduğu mesajını verdi. Reuters anketinde yılsonu enflasyon tahmin medyanı %68.5 seviyesinde bulunurken, tahminler %66.45 ila %72 bandında yer alıyor. Ağustos ayında yapılan ankette yılsonu tahmin medyanı %55.7 seviyesindeydi.