Eylül ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak, enflasyon beklentisi ne kadar?

Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası Türk Lirası'nda meydana gelen değer kaybının ve alınan vergi artışı kararının ardından enflasyon oranı son iki ayda yeniden yükselişe geçerken, enflasyon beklentisi aylık yüzde 4.9 artması, yıllık bazda ise yüzde 61.7'ye çıkması yönünde oldu. Eylül ayı enflasyon oranı 3 Ekim'de saat 10.00'da açıklayacak.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Seçim sonrası vergi artışının yanı sıra yeni vergiler beraberinde enflasyonun yükselmesini de getirdi. Sekiz aydır düşüşte olan enflasyon oranı Temmuz ve Ağustos aylarında yükselirken, bu yükselişin Eylül ayında da devam etmesi bekleniyor. İstanbul'un eylül ayı enflasyonu yıllık bazda yüzde 73,18, aylık bazda yüzde 5,46 olarak hesaplanmıştı.

ENFLASYON ORANI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Eylül ayı Enflasyon oranı 3 Ekim’de saat 10.00’da açıklanacak.

ENFLASYON BEKLENTİSİ NE KADAR?

TÜFE’nin Eylül’de aylık %4.9 artması, yıllık bazda ise yükselişine devam ederek %61.7’ye çıkması bekleniyor. Reuters’ın anketine katılan 10 ekonomistin aylık TÜFE tahminleri %3.7 ila %6.2 artış bandında yer alırken, yıllık tahminler ise %60 ila %63.7 arasında bulunuyor.

Cumburbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Mayıs ayında cumhurbaşkanlığı seçimlerini yeniden kazanmasının ardından ekonomi yönetimi ve uygulamalar da değişti. TCMB’nin rezervlerini TL’nin seviyesini belirlemek için kullanmayı bırakmasıyla TL büyük bölümü seçimlerin ardından olmak üzere yılbaşından beri %31.4 değer kaybetti.

Seçimlerin ardından sigaradan akaryakıta vergilerde yapılan artışın yanısıra deprem kaynaklı artan maliyetler nedeniyle kurumlar vergisi, KDV’de artışlara gidildi. Tek seferlik ek MTV getirilirken, BSMV ve harçlar da artırıldı. Temmuz ve Ağustos aylarında bu gelişmelerin etkisiyle TÜFE sekiz aylık düşüşten sonra yeniden yükselmeye başlamıştı. Hem Temmuz hem de Ağustos’ta aylık enflasyon çift haneli seviyeye yakın seyretti. Merkez Bankası (TCMB) enflasyon raporunda enflasyon tahminini yıl sonu için %22.3’ten %58’e yükseltirken öngörülen patikaya göre 2024 yılında enflasyonun %33 seviyesine gerileyeceğini açıklamıştı.

Kademeli sıkı para politikası uygulayacağını açıklayan ve enflasyondaki düşüşü yeniden ana odağı haline getiren TCMB, Hafize Gaye Erkan başkanlığında politika faizini dört ayda %8.5 seviyesinden %30 seviyesine çıkardı. TCMB geçen hafta politika faizini 500 baz puan daha artırdığı toplantıda dezenflasyonda kararlı olduğu mesajını verdi. Reuters anketinde yılsonu enflasyon tahmin medyanı %68.5 seviyesinde bulunurken, tahminler %66.45 ila %72 bandında yer alıyor. Ağustos ayında yapılan ankette yılsonu tahmin medyanı %55.7 seviyesindeydi.

AA ENFLASYON BEKLENTİSİ AÇIKLADI

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, eylül ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 5,0 artmasını bekliyor.

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Ekim Salı günü açıklanacak eylül ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 12 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 5,0 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin eylül ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 4,05 ve en yüksek yüzde 9,0 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 5,00) göre bir önceki ay yüzde 56,37 olan yıllık enflasyonun yüzde 61,91'e çıkacağı hesaplanıyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi eylülde yüzde 65,50 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi, ağustos bir önceki aya göre yüzde 9,09 artış göstermişti.