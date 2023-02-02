Faiz sınırı kalktı, KKM’ye girişler hızlandı

Kur korumalı mevduat hacmi geçen hafta 21 milyar TL arttı. Faiz tavanının kalkmasıyla girişler hızlandı.

Sozcu.com.tr

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Kur korumalı mevduat hacmi geçen hafta 21 milyar TL’lik artışla 1 trilyon 407 milyar TL’ye yükseldi.

Böylece KKM’de son dört ayın en yüksek haftalık girişi kaydedilmiş oldu.

KKM payı, TL mevduatlar içinde yüzde 28,1’e, toplam mevduat içinde yüzde 15,3’e yükseldi.

MERKEZ BANKASI’NDAN YENİ ADIMLAR

Geçen hafta Merkez Bankası (TCMB), dövizden TL’ye dönüşlerde KKM için faiz tavanını kaldırmıştı. Bu karar öncesinde KKM’de mevduat faizi için ‘politika faizi artı 3 puanlık’ tavan uygulaması vardı.

TL’de normal mevduat faizi yüzde 30’a dayanırken, KKM mevduat faizinin yüzde 12 ile sınırlanması ve dolar kurundaki yatay hareket nedeniyle son aylarda KKM’den çıkışlar yaşanmıştı.

Seçim öncesinde döviz kurlarının yükselmesini istemeyen hükümet, KKM’ye daha yüksek faiz verilmesi dahil bir dizi yeni önlem almıştı.

DÖVİZ MEVDUAT AZALDI

Geçen hafta yurt içi yerleşiklerin yabancı para mevduatı 1,8 milyar dolar düşüşle 196 milyar dolara geriledi. Parite etkisinden arındırılmış düşüş 2,1 milyar olurken, bu düşüşün 763 milyon doları gerçek kişilerden, 1,3 milyar doları tüzellerden kaynaklandı.

Faiz tavanının kalkması sonrasında döviz mevduatta düşüş bekleniyordu.

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