Faizde nastan dünya ikinciliğine hızlı geçiş

Seçim öncesinde dini gerekçeler ileri sürerek asla faiz artışına izin vermeyeceğini ilan eden Erdoğan, seçim sonrasında rekor faiz artışlarına izin verdi. Türkiye yüksek faiz liginde dünya ikinciliğine yükseldi.

Sozcu.com.tr

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Seçimler öncesinde ekonomide çarkların hızlı dönmesi için faiz indirimleri talimatı veren ve bunun için dini gerekçeler de ileri süren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, seçim sonrasında tarihi bir U-dönüşüne imza attı.

Seçim öncesinde yüzde 8,5 olan Merkez Bankası (TCMB) politika faizi, seçim sonrasındaki dört ayda yüzde 30’a yükseldi.

Böylece Türkiye, dünyada merkez bankası faizinin en yüksek olduğu ülkeler arasında ikinci sıraya yükseldi.

Dünyada faiz liginin ilk sırasında yüzde 118’lik faizle Arjantin yer alıyor. Bu ülke, yüzde 124’lük yıllık tüketici enflasyonuyla da dünyada enflasyon liginde dördüncü sırada yer alıyor.

Türkiye ise yüzde 58,9’luk oranla enflasyon liginde dünyada 7. sırada bulunuyor.

Yüksek faiz liginde üçüncü sırada, yüzde 20’lik oranla savaştaki Ukrayna bulunuyor.

SEÇİM SONRASI EKİP SÖYLEM DEĞİŞTİ

Hükümetin seçim öncesinde uyguladığı faiz ve kur politikası hem enflasyonu patlatmış hem de bir ödemeler dengesi krizi riski yaratmıştı.

Rezervler de tükenince seçim öncesi Körfez ülkelerinden geçici destekler sağlanmıştı.

Seçimlerin ardından ise hem ekonomi yönetimi hem de faiz söylemi değişti.

İki yıl önce “Beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan faizi savunanlar, kusura bakmasınlar. Bu yolda ben, faizi savunanla beraber olamam, olmam” diyerek uygulattığı ekonomi modeliyle Türkiye’ye ağır bedeller ödeten Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçmişteki faiz açıklamaları hafızalardaki yerini koruyor.

Erdoğan, ekonomistlerden “faiz sebep, enflasyon neticedir” tezine gelen eleştirilere o dönem “Bu görevde olduğum sürece faizle mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim. Bu konuda nas ortada. Nas ortada olduğuna göre sana, bana ne oluyor?” diye cevaplamıştı.

Eleştirilerin devam etmesi üzerine Erdoğan bir kez daha dini referanslar vererek şöyle demişti:

“Neymiş efendim? Faizleri düşürüyormuşuz. Benden başka bir şey beklemeyin. Bir Müslüman olarak naslar neyi gerektiriyorsa onu yapmaya devam edeceğim. Elhamdülillah biz doğru yoldayız. Çünkü faiz, zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapar hükmü bize öyle sıradan gelen bir hüküm değil.”

Erdoğan, 6 Eylül’de Orta Vadeli Program’ın açıklanması sırasında ise faiz artışı kararlarına açık desteğini göstererek “Sıkı para politikasının desteğiyle enflasyonu yeniden tek haneye düşürecek, cari işlemler dengesini iyileştireceğiz” demişti.

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