FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, Eylül 2023 faiz kararı ne olur?

Fed'in Çarşamba günü politika faizini sabit tutacağını fiyatlayan piyasalar, ekonomi ve faizlere ilişkin açıklanacak güncel tahminlere ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarına odaklanacak. FED faiz kararı için 19-20 Eylül tarihlerinde toplantı yapılacak ve 20 Eylül akşamı saat 21.00'da faiz kararı açıklanacak.

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Fed de dahil olmak başlıca merkez bankaları ve gelişmekte olan ülkelerden de birçok merkez bankası para politikası toplantısı düzenleyecek. Faiz kararı kadar Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları da piyasalar tarafından takip edilecek.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

FED faiz kararı 19-20 Eylül tarihlerinde yapılacak toplantının ardından, 20 Eylül akşamı saat 21.00’da açıklanacak.

FED FAİZ KARARI NE OLUR?

Fed’in yarın gerçekleştireceği para politikası kurulu toplantısında faizi sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını hatırlatan analistler, toplantı sonrası politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamalarında Banka’nın gelecek dönemde nasıl bir yol izleyeceğine ilişkin ipuçlarının aranacağını söyledi.

Analistler, toplantı sonrası politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamalarında “Banka’nın gelecek dönemde nasıl bir yol izleyeceğine” ilişkin ipuçlarının aranacağını söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, ilk faiz indiriminin Haziran 2024 toplantısında olabileceğinin öngörüldüğünü aktaran analistler, Fed’in 2024’te ne kadarlık bir gevşeme planladığının ise belirsiz olduğunu vurguladı. Fed’in ilk faiz indirimine gitme olasılığının en yüksek olduğu 2024’deki haziran toplantısında, yüzde 36 ihtimalle 25 baz puanlık faiz indirimi öngörülüyor.