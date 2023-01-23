Fed şubatta frene mi basacak?

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin enflasyondaki gerilemeyle birlikte şubatta faiz artışlarını 25 baz puana indirmesi bekleniyor. Ancak yetkililer arasında farklı düşünenler de mevcut.

Sozcu.com.tr

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ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri, üst üste ikinci toplantıda faiz artışını yavaşlatmaya hazırlanıyor. Politika yapıcılar enflasyonun bu yıl daha da düşeceğine yönelik beklentilerin artmasıyla faizde zirvenin neresi olacağını tartışmaya devam ediyor.

Bazı Fed yetkilileri, son açıklamalarında ve röportajlarında faiz artışlarının 50 baz puandan 25 baz puana indirilebileceğini belirtirken bu artışlarının etkisini değerlendirmek için daha fazla zaman gerektiğini söylediler.

DAHA KÜÇÜK ADIMLAR…

Geçen yıl yüksek enflasyonla mücadele etmek için Fed, 1980’lerin başından bu yana görülen en hızlı faiz artışını gerçekleştirerek gösterge federal fonlama faizini 450 baz puan artırmıştı. Önümüzdeki ay çeyrek puanlık bir artış gerçekleşirse faizler yüzde 4,5 ile yüzde 4,75 aralığına gelecek. Ülkede enflasyon aralıkta yıllık yüzde 6,5'e gerilemişti.

Fed Başkan Yardımcısı Lael Brainard geçen hafta yaptığı açıklamalarda “Faizleri daha küçük oranlarda artırmak bize daha fazla veriyi özümseme yeteneği veriyor. Yeterince kısıtlayıcı bir seviyede daha iyi sonuç elde edeceğiz” dedi.

FAİZDE ZİRVE NE OLACAK?

Fed yetkilileri ise çoğunlukla faizlerin yüzde 5-5,25 seviyesinde zirveye ulaşacağını öngörüyor. Bu da gelecek ayki muhtemel artıştan sonra iki kez daha 25 baz puanlık artış yapılabileceği anlamına geliyor.

Öte yandan faiz artışında frene basılıp basılmayacağına karar vermek için çeşitli veriler yakından izlenecek. Talebin, siparişlerin ve imalat faaliyetlerinin yeterince yavaşlamaması ve enflasyonda yeterli etkinin görünmemesi Fed’in faiz artışlarına tekrar ivme kazandırmasına neden olabilir.

ŞAHİNLER VE GÜVENCİNLER ANLAŞAMIYOR

Fed yönetim kurulu üyesi Christopher Waller da 25 baz puanlık artıştan yana olduğunu söylerken imalat faaliyetlerindeki düşüşe ve tüketici harcamalarında bir gerilemeye işaret ederek, “İş dünyasında çok sayıda kanıt var” dedi.

St. Louis Fed Başkanı James Bullard ise geçtiğimiz günlerde, faizlerin enflasyonu tamamen yenecek kadar yüksek olmadığını belirterek önümüzdeki toplantıda 50 baz puanlık daha büyük bir bir artışı tercih edeceğini söyledi.

Gelecek Fed toplantısı 31 Ocak ve 1 Şubat tarihlerinde yapılacak. FED faiz kararı 1 Şubat’ta kamuoyu ile paylaşılacak.

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