Fed üyesi Kashkari’den yumuşak iniş senaryosu

Fed üyesi Neel Kashkari, işsizlikte bir parça yükseliş beklediğini ancak yumuşak inişin ana senaryo olduğunu belirtti. Kashkari faiz artışları konusunda verileri izleyeceklerini söyleyerek "Faiz arttırmamız gerekiyorsa, bunu yapacağız" dedi.

Sozcu.com.tr

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Minneapolis ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Neel Kashkari, ekonomiye dair değerlendirmelerde bulundu. Kashkari, ABD’deki enflasyon görünümünün “oldukça olumlu” olduğunu söyledi.

Kashkari ayrıca Fed’in enflasyonu bastırmaya yönelik agresif parasal sıkılaştırma kampanyasının muhtemelen bazı iş kayıplarına ve daha yavaş büyümeye yol açacağını belirtti.

YUMUŞAK İNİŞ SENARYOSU

Dün CBS’de yayınlanan Face the Nation programında konuşan Kashkari, “Ekonomi, ne kadar dayanıklı olduğunu göstermeye devam ediyor. Baz senaryo, yavaşlayan bir ekonomiye sahip olacağımız ancak bir durgunluktan kaçınacağımız yönünde” dedi.

Kashkari halen yüzde 3,6'da bulunan işsizlik oranının önümüzdeki aylarda yüzde 4'e yükselebileceğini belirterek “Bu, benim nezdimde hâlâ yumuşak bir iniş” diye konuştu.

FAİZ ARTIŞLARI SÜRECEK Mİ?

Ayrıca Fed’in daha fazla faiz artırımı yapıp yapmayacağına karar vermek için verileri yakından izlediklerini de yineleyen Kashkari “Faiz artırmamız ve oranları buradan daha da yükseltmemiz gerekiyorsa, bunu yapacağız” dedi.

Kashkari son olarak Fed'in yüzde 2 hedefi için tercih ettiği çekirdek enflasyon verisi için “Yüzde 4,1 hala hedefimizden uzak” dedi.

Öte yandan ABD’nin kilit enflasyon göstergelerinde daha fazla gevşemenin ardından piyasalara ve riskli varlıklara da iyimser hava hakim oldu. Dünyanın en büyük ekonomisi için yumuşak bir inişin yakın olduğuna dair taze işaretler nedeniyle Asya borsaları yükseldi.