Fed yetkililerinden faiz açıklamaları

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri, fiyatlardaki yükselişin devam ettiğine dikkat çekerek enflasyonu düşürebilmek için politika faizini kademeli olarak yükseltmeye devam etmeleri gerektiğini belirttiler.

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ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri, fiyatlardaki yükselişin devam ettiğine dikkat çekerek enflasyonu düşürebilmek için politika faizini kademeli olarak yükseltmeye devam etmeleri gerektiğini belirttiler.

Çalışan çekmeye çalışan şirketlerin ücretleri artırdığını belirten yetkililer, bu nedenle enflasyonun inatçı bir hal aldığını, inatçı enflasyon ile mücadele edebilmek için de borçlanma maliyetlerinin daha önce öngörülenden yüksek bir seviyeye yerleşebileceğini ifade ettiler.

Çoğu merkez bankası yetkilisi aralık ayından bu yana politika faizini mevcut yüzde 4.50-4.75 aralığından yüzde 5.1’e yükseltmeleri halinde bunun enflasyonu düşürmek için yeterli olacağını belirtiyorlardı.

‘FAİZ ARTIRIMLARININ DURMASI GÜNDEMDE DEĞİL’

New York Fed Başkanı John Williams ise dünkü konuşmasında “İstihdam piyasasının ne kadar güçlü olduğunu göz önüne alırsak, enflasyonun tahminlerden daha yüksek bir düzeyde daha uzun bir süre seyretmesi veya faizleri daha da yükseltmemiz gerekmesi açık bir şekilde ihtimal dahilinde” dedi.

Texas’ta bir üniversitede düzenlenen etkinlikte konuşan Dallas Fed Başkanı Lorie Logan da “aşırı güçlü” olan istihdam piyasasının maaşların artması ve enflasyonun yüksek seviyelerde kalmasına yol açtığını belirterek Fed’in henüz faiz artırımlarını durdurmayı gündemine almaması gerektiğini söyledi.

HEDEF, ENFLASYONU YÜZDE 2’YE DÜŞÜRMEK

Yetkililer yakından izlenen ABD tüketici fiyatları verisi ardından konuşurken Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin verilerin “beklendiği gibi” olduğunu ve enflasyonun Fed’in hedef seviyesi olan yüzde 2’ye düşmesinin zaman alacağını ifade etti.

Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker da enflasyon verisinin kendisinin fikrini değiştirmediğini ve hâlâ politika faizinin yüzde 5’in üzerine yükselmesi gerektiğini düşündüğünü belirtti. (REUTERS)

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