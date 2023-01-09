Fed yetkililerinden faiz açıklamaları: Enflasyon hâlâ yüksek, yapacak işlerimiz var

Bölgesel Fed başkanlarından faiz mesajları geldi. Atlanta Fed Başkanı Bostic, enflasyonun hâlâ yüksek olduğunu ve faizlerin yüzde 5'in üzerine çıkması gerektiğini belirtti. Richmond Fed Başkanı Barkin, "enflasyonu düşürmek için hâlâ yapacak işlerimiz var" dedi.

Sozcu.com.tr

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ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yetkililerinden faiz mesajları gelmeye devam ediyor.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, enflasyonun hâlâ çok yüksek olduğunu söyledi ve faiz oranlarını yüzde 5’in üzerine çıkarmaktan yana olduğunu belirtti. Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin ise, “enflasyonu yüzde 2’ye geri getirmek için hala yapacak işlerimiz var” dedi.

YAVAŞLAMA ÇAĞRISI

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, geçtiğimiz cuma günü yaptığı açıklamada, Fed’in yüksek enflasyonu düşürmeye çalışırken daha küçük faiz artışlarına gitmesi gerektiğini söyledi. Barkin bu hamlenin ekonomiye verilen zararı sınırlayacağını bildirdi.

Kuzey Karolina’da düzenlenen bir etkinlikte konuşan Barkin, “Tedarik zinciri iyileşmelerinin ve bugüne kadarki eylemlerimizin enflasyonu hızlı bir şekilde düşürmeye yeterli olduğunu düşünüyorsanız, ekonomiye zararı sınırlamak için daha kademeli bir faiz patikamız olmalı” dedi.

‘İŞ GÜCÜ PİYASASI BELİRLEYİCİ OLACAK’

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic de faiz artışlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasında, açıklanan veriler sonrasında 50 veya 25 baz puanlık bir faiz artırımı ile rahat olabileceğini belirten Bostic, “Eğer iş gücü piyasasında sıkılığın gevşediğine dair işaretler duymaya başlarsam 25 baz puanlık artırım pozisyonuna doğru eğilim gösteririm” ifadelerini kullandı.

CNBC’ye konuşan Bostic, “İstihdam verisi gerçekten benim ortaya koyduğum görünümü değiştirmedi. Ekonominin yaz dönemindeki güçlü pozisyonundan yavaşlamasını bekliyordum. Enflasyon hâlâ çok yüksek, dengesizlikleri azaltmamız gerekli, bu nedenle rotada kalmalıyız” dedi.

‘ZORLUKLAR SÜRÜYOR’

Kansas City Fed Başkanı Esther George da yetkililerin enflasyon ve istihdamı dengelemeye çalışırken politika belirleme konusunda zorlu bir yola sahip olduğunu söyledi.

Bir etkinlikte konuşan George, “Enflasyon ve istihdam arasındaki etkileşim daha belirgin hale geldikçe, politika yapıcılar şüphesiz daha karmaşık seçimler ve zor iletişimlerle karşı karşıya kalacak. Politikanın gidişatına ilişkin belirsizlik artabilir” dedi.

NE OLDU?

1980’lerden bu yana en yüksek enflasyonun görüldüğü ülkede Fed, bu oranlarla mücadele etmek için 2022’de faiz oranlarını hızla yükseltmişti. Bankanın bu yıl içinde mevcut sıkılaştırma döngüsünü tamamlayabileceği belirtiliyor. Politika faizi şu anda yüzde 4,25 ile yüzde 4,50 arasında seyrederken Fed politika yapıcıları yüzde 5,1 civarında bir zirve bekliyor.

Fed'in faiz artışları gelişmekte olan piyasalar başta olmak üzere dünya piyasalarını derinden etkiliyor. Fed'in faiz artırımıyla doların değerinin artması ve büyümenin yavaşlamasını beraberinde getirebileceği düşünülüyor. Bu nedenle Fed kararları piyasalar tarafından endişe ile takip ediliyor.