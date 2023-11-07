Fed yöneticisi Kashkari’den şahin mesajlar

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, faiz adımları konusunda kesin bir karara varmak için daha fazla bilgiye ihtiyacı olduğunu söyledi ve "İyi bir yerde olduğumuzu söylemeye hazır değilim" dedi.

Sozcu.com.tr

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Piyasalar ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artışlarında sona geldiğini fiyatlarken Fed yöneticisi Neel Kashkari’den dikkat çeken şahin açıklamalar geldi.

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, “Faiz konusunda iyi bir yerde olduğumuzu söylemeye hazır değilim” dedi.

ENDİŞELER SÜRÜYOR

Dün The Wall Street Journal’a verdiği röportajda, “Gereğinden az sıkılaştırma bizi makul bir sürede yüzde 2’ye geri getirmeyecek” diyen Kashkari ekonominin dayanıklılığını kanıtladığını ancak enflasyonun yeniden yükselişe geçeceği konusunda endişeleri olduğunu söyledi.

İleriye yönelik faiz oranı adımları konusunda kesin bir karara varmak için daha fazla bilgiye ihtiyacı olduğunu söyleyen Kashkari, “İyi bir yerde olduğumuzu söylemeye hazır değilim” dedi.

VERİLERİ İZLEYECEKELR

Fox News televizyonuna da konuşan Kashkari “‘Bu işi bitirdik, çözdük' diyebilmemiz için daha fazla veriye ve ekonominin nasıl evrildiğini görmeye ihtiyacımız var” diye konuştu.

Son üç ayın enflasyon verisinin iyi geldiğini belirten Kashkari “Ancak bu yeterli değil. Enflasyon cinini tekrar şişeye döndürmek için daha fazla veriye ihtiyacımız var” dedi.

Yatırımcılar bu hafta faizlerin gelecek seyrine ilişkin ipucu edinmek için Fed Başkanı Jerome Powell da dahil olmak üzere merkez bankası yetkililerinin yapacakları açıklamaları izlemeye devam edecek.

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