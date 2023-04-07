Fed’in faiz indirme ihtimali artıyor

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) resesyon göstergesi kabul ettiği yakın vadeli tahvil piyasası getiri eğrisi yeni dip seviyeleri gördü.

Bu, Fed’in, ekonomik faaliyetleri canlandırmak için faiz oranlarını yakında indirmesi gerekeceği ihtimalini kuvvetlendirdi.

Fed tarafından yapılan araştırmalara göre ekonomide yaşanabilecek bir daralma için en güvenilir göstergelerden birini “yakın dönem forward getiri farkı” olarak adlandırılan gösterge oluşturuyor.

KASIM AYINDAN BERİ EKSİDE

Bu gösterge 18 ay sonrası için fiyatlanan üç ay vadeli ABD Hazine bonosu faizi ile şu anki üç ay vadeli ABD bonosu faizi arasındaki farkı gösteriyor.

Kasım ayından beri ekside olan bu getiri farkı bu hafta yeni dip seviyeleri gördükten sonra dün itibarıyla yaklaşık -170 baz puan seviyesindeydi.

Fed Başkanı Jerome Powell geçen yıl 18 aylık ABD Hazinesi getiri eğrisinin gelmekte olabilecek bir resesyona dair en güvenilir uyarı sistemi olduğunu açıklamıştı. (REUTERS)