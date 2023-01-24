Finansal hizmetlere güven ocakta azaldı

TCMB verilerine göre finansal hizmetlere olan güven ocakta bir önceki aya göre 19,2 puan azaldı.

Sozcu.com.tr

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Finansal Hizmetler İstatistikleri ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE) Ocak 2023 verilerini yayımladı.

Buna göre Finansal Hizmetler Güven Endeksi, ocakta bir önceki aya göre 19,2 puan azalarak 145,7 seviyesinde gerçekleşmişti.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki iş durumu, son üç aydaki hizmetlere olan talep ile gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisi olmak üzere tüm alt endekslerin FHGE'yi azalış yönünde etkilediği görüldü.

2023 yılı Ocak ayında Finansal Hizmetler Anketi sonuçları, finansal sektörde faaliyet gösteren 155 kuruluşun yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilerek değerlendirildi.

TÜM ALT ENDEKSLER AZALIŞ YÖNÜNDE ETKİLEDİ

İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda iş durumunda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya kıyasla zayıfladığı gözlemlendi.

Son üç ayda hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmeler ile gelecek üç ayda hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentilerin de zayıflayarak devam ettiği görüldü.

Kârlılığa ilişkin değerlendirmelere göre, son üç aydaki kârlılıkta artış olduğunu bildirenler lehine olan seyrin bir önceki döneme kıyasla zayıfladığı, gelecek üç aydaki kârlılıkta artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin azalış bekleyenler lehine döndüğü gözlemlendi.

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