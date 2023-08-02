Fitch kararı piyasaları sarstı

Fitch'in beklenmedik şekilde ABD'nin kredi notunu düşürmesinin ardından Asya ve Avrupa borsaları ile ABD hazine tahvil getirileri geriledi. ABD doları karar sonrası baskılanırken altın fiyatları yükseldi.

Sozcu.com.tr

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Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’in dün ABD hükümetinin kredi notunu AAA’dan AA+’ya düşürmesi yatırımcılarda da şaşkınlık yarattı. Fitch’in sürpriz kararının ardından yatırımcıların riskli varlıklardan kaçınmasıyla piyasalar sarsıldı.

Fitch’in açıklamasının ardından dolar pek çok para birimi karşısında değer kaybederken, vadeli kontratlar hafif geriledi. ABD tahvil fiyatları ise kararın ardından yükseldi.

Ancak bazı yatırımcılar ve analistler not düşürülmesinin etkisinin sınırlı olmasını beklediklerini belirtti.

BORSALARDA KAYIP

Ayrıca Avrupa borsaları da karar sonrasında geriledi. Teknoloji ve otomotiv en çok kayıp veren sektörler oldu. Avrupa’nın en büyük şirketlerini takip eden STOXX 600 endeksi yüzde 1,3 düşerek 20 Temmuz’dan bu yana görülen en düşük seviyeye geriledi.

Asya borsaları da Fitch’in beklenmedik kararının ardından geriledi. Asya pasifik borsalarını inceleyen MSCI endeksi yüzde 2 geriledi. Japonya’nın Nikkei endeksi ise 2,30 düşüş kaydetti.

ALTIN YÜKSELDİ

Altın fiyatları da Fitch’in kararından sonra yükseldi. Kararın ardından ekonomiye olan güvenin azalması güvenli liman olarak görülen değerli metale talebi artırdı.

Altının spot piyasadaki ons fiyatı öğle saatlerinde yüzde 0,3 yükselerek 1950 dolar seviyesinde işlem gördü. Gram altın ise 1690 TL’den satıldı. (REUTERS, SÖZCÜ)