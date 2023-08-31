Fitch’ten Çin kararı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Çin ekonomisine ilişkin 2023 yılı büyüme tahmininin yüzde 4,8’e düşürüldüğünü bildirdi.

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Fitch Ratings’ten yapılan açıklamada, Çin'in döviz cinsinden uzun vadeli kredi notunun “A+”, not görünümünün ise “durağan” olarak teyit edildiği belirtildi.

Açıklamada, kuruluşun Çin ekonomisine ilişkin 2023 yılı büyüme öngörüsünün ise yüzde 5,6'dan yüzde 4,8'e çekildiği kaydedildi.

Açıklamada, büyüme öngörüsünün düşürülmesine gerekçe olarak, salgın tedbirlerinin azaltılmasının ardından ekonomide görülen canlanma etkisinin azalması gösterildi.

“DIŞ TALEP BASKI OLUŞTURMAYA DEVAM EDİYOR”

Fitch açıklamasında, ülkede emlak sektöründeki zayıflamanın iç talep üzerinde etkisinin hissedildiği, durgun dış talebin ise ihracat ve imalat faaliyetleri üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada, ülkede mali açığın geçen yılki yüzde 6,4 seviyesinden bu yıl yüzde 5,6 seviyesine gerilemesinin, ülkenin kamu borcunun gayri safi yurt içi hasılaya (GSYH) oranın ise yıl sonunda yüzde 54,3 seviyesine yükselmesini beklendiği belirtildi.

Fitch açıklamasında, “Daha fazla mali genişlemenin kısıtlanması muhtemeldir. Temel tahminimiz büyük bir merkezi hükümet teşvikinin yapılmayacağı yönündedir. Yine de özellikle devlet bankalarından borç verme desteği yoluyla bazı ek önlemlerin uygulanması olası.” ifadelerine yer verildi. (AA)

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