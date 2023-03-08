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Fitch’ten küresel şirketlerle ilgili uyarı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, iklim değişikliği nedeniyle 2035 yılına kadar küresel şirketlerin yüzde 20’sinin kredi notunun düşürülebileceği uyarısında bulundu.

Yayınlanma: 17:57 - 08 Mart 2023 Güncellenme:
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Fitch’ten küresel şirketlerle ilgili uyarı

Kredi derecelendirme şirketinden yapılan açıklamada, iklim değişikliğine ilişkin gerekli adımların atılmaması halinde oluşabilecek olumsuz koşullar nedeniyle reyting şirketi tarafından değerlendirilen şirketlerin yüzde 20'sinin kredi notlarının düşürülebileceği kaydedildi.

1650 ŞİRKETE DİKKAT ÇEKİLDİ

Açıklamada, değerlendirilen toplam bin 650 şirketin uzun vadeli iklim değişimine ilişkin risklerinin göz önüne alındığı kaydedildi. (AA)

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